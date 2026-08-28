РФ вдарила по складах "Нової пошти" та пошкодила виробництво на Київщині

У ніч на 28 серпня росіяни атакували складські приміщення "Нової пошти" в Білогородській громаді Київської області. Атака тривала: після першого влучання ворог завдав ще двох ударів по цій же локації, поки на місці тривала ліквідація пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Білогородської сільської ради Антона Овсієнка.
Тактика повторних ударів
За словами Овсієнка, ворог атакував склади "Нової пошти" та пошкодив розташоване поруч виробництво в Святопетрівському.
Майже за годину після першого влучання, коли рятувальники вже гасили пожежу, по тій самій локації завдали ще два удари - фахівці встигли відійти в безпечніше місце. Інформація про жертв і постраждалих наразі уточнюється.
На місці працюють підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда, поліція та комунальні служби громади. Голова громади особисто перебуває на місці та наполегливо просить мешканців не наближатися до зони удару через небезпеку повторних атак.
Через значне задимлення жителів Святопетрівського та прилеглих територій просять зачинити вікна й без потреби не виходити на вулицю. Також 28 серпня тимчасово обмежили рух на частині вулиці Київської в напрямку Боярки, а також на частині вулиць Індустріальна та Чорновола у Святопетрівському.
Ввечері, 27 серпня, стало відомо, що після першого нічного удару область зазнала ще 28 повторних атак - рятувальники продовжували ліквідовувати масштабні пожежі під загрозою нових обстрілів.
Уночі росіяни здійснили масовану атаку на логістичну інфраструктуру Київщини, пошкодивши або знищивши розподільчі центри торговельних мереж "Фора", "Будинок Іграшок" та Comfy.
Дісталося й іншим регіонам. Опівдні дрон атакував гіпермаркет в Основ'янському районі Харкова - загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. Загалом, за даними Повітряних сил, з 07:00 росіяни випустили по Україні близько 140 ударних безпілотників, понад 100 з яких - реактивні.