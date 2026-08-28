РФ вдарила по складах "Нової пошти" та пошкодила виробництво на Київщині

Тактика повторних ударів

За словами Овсієнка, ворог атакував склади "Нової пошти" та пошкодив розташоване поруч виробництво в Святопетрівському.

Майже за годину після першого влучання, коли рятувальники вже гасили пожежу, по тій самій локації завдали ще два удари - фахівці встигли відійти в безпечніше місце. Інформація про жертв і постраждалих наразі уточнюється.

На місці працюють підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда, поліція та комунальні служби громади. Голова громади особисто перебуває на місці та наполегливо просить мешканців не наближатися до зони удару через небезпеку повторних атак.

Фото: наслідки російських ударів по Білогородській громаді на Київщині (facebook.com/anton.ovsiienko)

Через значне задимлення жителів Святопетрівського та прилеглих територій просять зачинити вікна й без потреби не виходити на вулицю. Також 28 серпня тимчасово обмежили рух на частині вулиці Київської в напрямку Боярки, а також на частині вулиць Індустріальна та Чорновола у Святопетрівському.