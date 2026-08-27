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З ранку РФ випустила по Україні понад 100 реактивних дронів, атака триває досі

20:01 27.08.2026 Чт
1 хв
Основною ціллю ворога став Київ
aimg Валерій Ульяненко
З ранку РФ випустила по Україні понад 100 реактивних дронів, атака триває досі Фото: мобільна вогнева група (Getty Images)
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Починаючи з 07:00 російські окупанти випустили по Україні близько 140 ударних безпілотників. Понад 100 з них - реактивні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ.

Військові зазначили, що більшість ворожих безпілотників були спрямовані у бік Києва.

"За попередніми даними із 140 БпЛА протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено близько 120 ударних дронів. Не ігноруйте тривогу", - йдеться у заяві.

Крім того, в Повітряних силах наголосили, що станом на 19.00 в повітряному просторі України перебуває понад 10 реактивних дронів ворога.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару по логістичній інфраструктурі Київщини. Внаслідок атаки пошкоджені та знищені розподільчі центри торговельних мереж "Фора", "Будинок Іграшок" та Comfy.

Зазначимо, сьогодні близько опівдня російський безпілотник вдарив по гіпермаркету в Основ'янському районі Харкова. Внаслідок атаки є загиблий і 5 поранених, будівля зруйнована.

Про те, що відомо про наслідки денної атаки ворога на українські міста - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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