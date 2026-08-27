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Удар по складах під Києвом: РФ уразила логістику Comfy, "Фори" та "Будинку іграшок"

15:40 27.08.2026 Чт
2 хв
Уражений склад "Фори" запустили лише 23 серпня
aimg Валерій Ульяненко
Удар по складах під Києвом: РФ уразила логістику Comfy, "Фори" та "Будинку іграшок" Фото: ліквідація наслідків удару на Київщині (Getty Images)
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Вночі російські окупанти завдали масованого удару по логістичній інфраструктурі Київщини. Внаслідок атаки пошкоджені та знищені розподільчі центри торговельних мереж "Фора", "Будинок Іграшок" та Comfy.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes Ukraine і заяву CEO "Будинку Іграшок" Марії Назаренко.

Внаслідок нічного обстрілу постраждав склад, який мережа "Фора" запустила лише кілька днів тому - 23 серпня. На момент влучання працівників на об'єкті не було, тож обійшлося без постраждалих.

Це вже третя ворожа атака на логістичні об'єкти "Фори" протягом серпня. Наразі компанія перебудовує маршрути постачання, а всі магазини мережі продовжують працювати у звичайному режимі. Загальну суму збитків поки оцінюють.

Знищений склад "Будинку Іграшок"

Російський удар повністю знищив розподільчий центр мережі "Будинок Іграшок", повідомила Марія Назаренко. На цьому складі зберігалася значна частина товарів для щоденних відправок по всій країні.

Співробітники під час тривоги перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Попри втрату важливого логістичного вузла, фізичні магазини та сайт мережі працюють. Утім, у компанії попереджають про можливі затримки з доставкою вже оформлених онлайн-замовлень.

Атака на об'єкт Comfy

СЕО мережі Comfy Геннадій Вербиленко розповів, що російський дрон цілеспрямовано вдарив по їхньому розподільчому центру на Київщині. Завдяки завчасно підготовленим укриттям персонал не постраждав.

"Comfy продовжує працювати. Команди на зв’язку, усі необхідні процеси запущені, працюємо в посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Росія атакувала Київ та область. Уламки впали у Подільському та Шевченківському районах столиці, під ударом опинилися складські приміщення на Київщині.

Крім того, в мережі повідомляли про ймовірне пряме влучання дрона в район стадіону "Динамо". Мешканці столиці також публікували кадри диму, який підіймався над спорткомплексом.

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