Свято сьогодні, 23 червня: що не можна робити, народні прикмети, у кого День ангела

Що за церковне свято сьогодні

Сьогодні, 23 червня, православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Агрипини. Вона народилася в Римі у благочестивій християнській родині та з дитинства вирізнялася щирою вірою й праведним життям.

Агрипина свідомо присвятила себе служінню Богові, обравши шлях цнотливості та відмовившись від мирських утіх. У часи гонінь на християн, імовірно за імператора Валеріана (253-260 рр.), її схопили через сповідування християнства.

Агрипина твердо відмовилася зректися віри й за це зазнала жорстоких тортур. Після довгих мук вона загинула як мучениця.

Згідно з переданням, троє благочестивих жінок - Васа, Паула і Агатоніка - перевезли її тіло до Сицилії, де поховали в місті Катанія. Біля її гробниці почали відбуватися численні чудеса.

Що не можна робити 23 червня

У цей день не варто впадати в смуток чи дозволяти собі гнів, адже негативні емоції можуть накликати на душу тяжкість і тривалі неприємності.

Категорично не рекомендується виявляти скупість - навпаки, слід ділитися добром і теплими словами з тими, хто поруч, щоб не втратити внутрішню рівновагу.

Не слід ні давати гроші в борг, ні позичати самому, бо це може спричинити фінансові втрати або тривалу нестабільність.

Якщо вночі світить місяць, бажано закрити вікна щільними шторами, адже вважається, що його світло здатне витягати енергію і порушувати сон.

Не можна підглядати у чужі вікна - кажуть, що таким чином можна впустити в дім чужу біду, хвороби або нещастя.

23 червня синиця може принести гарні новини (фото: Freepik)

Народні прикмети і традиції 23 червня

Якщо на сході сонце має червонуватий відтінок - слід очікувати зниження температури.

Коли синиця стукає у вікно - це знак, що наближаються приємні новини.

Якщо після дощу на небі довго тримається веселка - варто готуватись до затяжної негоди.

Зоряне небо вказує на щедрий грибний сезон восени.

Якщо гроза починається рано - врожаю горіхів цього року не буде.

У народі 23 червня вшановують Аграфену Купальницю, і вважається доброю прикметою цього дня обов’язково скупатися в лазні чи вдома.

У кого День ангела 23 червня

23 червня День ангела відзначають:

Олександр

Олексій

Антон

Артем

Герман

Петро

Святослав

Федір

Оберегом для тих, хто народився 23 червня, вважається смарагд. Це дорогоцінний різновид берилу з глибоким зеленим відтінком. У давнину існувало повір’я, що цей камінь наділений здатністю передбачати майбутнє.