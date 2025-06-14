ua en ru
Сб, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Різдво Івана Хрестителя 2025: точна дата, заборони і традиції великого свята

Субота 14 червня 2025 08:35
UA EN RU
Різдво Івана Хрестителя 2025: точна дата, заборони і традиції великого свята Різдво Івана Хрестителя - одне з найшанованіших свят у християнській традиції (фото: Pixabay)
Автор: Фелікс Коркін

Різдво Івана Хрестителя (або Різдво Івана Предтечі) - велике церковне свято, яке з давніх-давен відзначається православними в Україні. Проте після переходу ПЦУ на новий календар багато хто досі не впевнений - коли правильно святкувати цю важливу дату у 2025 році?

РБК-Україна розповідає, коли Різдво Івана Хрестителя у цьому році, що можна і не можна робити у свято, і як правильно провести цей день.

Точна дата Різдва Івана Хрестителя у 2025 році

Згідно з новим календарем Православної церкви України, Різдво Івана Предтечі щороку святкується 24 червня, тоді як раніше ця дата припадала на 7 липня.

Різдво Івана Хрестителя: що це за свято

Іоан Хреститель - єдиний із святих, чий день народження відзначається на рівні з Різдвом Христовим і Богородиці. Його ще називають Предтечею - бо саме він "прийшов перед Господом, щоби приготувати шлях".

Церква шанує його за пророчий дар, смирення та подвижництво. Вважалося, що цього дня “відкривається небо” - і Бог чує молитви, сказані щиро.

Різдво Івана Хрестителя 2025: точна дата, заборони і традиції великого святаІкона Івана Предтечі (фзображення: Вікіпедія)

Що не можна робити у Різдво Івана Хрестителя

Церква радить уникати важкої фізичної праці, сварок, лихослів’я, зловживання алкоголем.

Також існує кілька народних заборон у свято:

  • Не можна прати чи шити, бо “можна зашити долю”
  • Не слід купатися в застояних водоймах
  • Не можна позичати гроші або щось виносити з дому, бо “винесеш щастя”.

Це день, коли варто зупинитися, подякувати Богу за подароване життя, відпустити образи і попросити захисту для себе й родини.

Народні традиції 24 червня

У народі з цим днем пов’язано чимало обрядів і прикмет. Вважалося, що саме на Різдво Івана “сонце грає” - тобто ранок особливий, а вода і рослини мають цілющу силу.

В це свято жінки вмивалися росою з трав, зібраних на світанку. Також люди освячували джерела, криниці, купалися в річках.

А ще наші предки вірили, що зібрані цього дня трави захищають від злих сил.

Цього дня в Україні також проводили обряди очищення: водою, вогнем і молитвою.

Вас може зацікавити

При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, Православний церковний календар на 2025 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Церковний календар Прикмети Свята
Новини
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова