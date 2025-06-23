Праздник сегодня, 23 июня: что нельзя делать, народные приметы, у кого День ангела

Что за церковный праздник сегодня

Сегодня, 23 июня, православная церковь чтит память святой мученицы Агриппины. Она родилась в Риме в благочестивой христианской семье и с детства отличалась искренней верой и праведной жизнью.

Агриппина сознательно посвятила себя служению Богу, избрав путь целомудрия и отказавшись от мирских утех. Во времена гонений на христиан, предположительно при императоре Валериане (253-260 гг.), ее схватили за исповедание христианства.

Агриппина твердо отказалась отречься от веры и за это подверглась жестоким пыткам. После долгих мучений она погибла как мученица.

Согласно преданию, трое благочестивых женщин - Васа, Паула и Агатоника - перевезли ее тело в Сицилию, где похоронили в городе Катания. Возле ее гробницы начали происходить многочисленные чудеса.

Что нельзя делать 23 июня

В этот день не стоит впадать в уныние или позволять себе гнев, ведь негативные эмоции могут навлечь на душу тяжесть и длительные неприятности.

Категорически не рекомендуется проявлять скупость - наоборот, следует делиться добром и теплыми словами с теми, кто рядом, чтобы не потерять внутреннее равновесие.

Не следует ни давать деньги в долг, ни занимать самому, так как это может повлечь финансовые потери или длительную нестабильность.

Если ночью светит луна, желательно закрыть окна плотными шторами, ведь считается, что ее свет способен вытягивать энергию и нарушать сон.

Нельзя подглядывать в чужие окна - говорят, что таким образом можно впустить в дом чужую беду, болезни или несчастье.

23 июня синица может принести хорошие новости (фото: Freepik)

Народные приметы и традиции 23 июня

Если на восходе солнце имеет красноватый оттенок - следует ожидать снижения температуры.

Когда синица стучит в окно - это знак, что приближаются приятные новости.

Если после дождя на небе долго держится радуга - стоит готовиться к затяжной непогоде.

Звездное небо указывает на щедрый грибной сезон осенью.

Если гроза начинается рано - урожая орехов в этом году не будет.

В народе 23 июня почитают Аграфену Купальщицу, и считается хорошей приметой в этот день обязательно искупаться в бане или дома.

У кого День ангела 23 июня

23 июня День ангела отмечают:

Александр

Алексей

Антон

Артем

Герман

Петр

Святослав

Федор

Оберегом для тех, кто родился 23 июня, считается изумруд. Это драгоценная разновидность берилла с глубоким зеленым оттенком. В древности существовало поверье, что этот камень наделен способностью предсказывать будущее.