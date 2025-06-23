Праздник сегодня, 23 июня: что нельзя делать, народные приметы, у кого День ангела

23 июня православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святой мученицы Агриппины. До конца года остается 191 день.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 23 июня и у кого День ангела.
Сегодня, 23 июня, православная церковь чтит память святой мученицы Агриппины. Она родилась в Риме в благочестивой христианской семье и с детства отличалась искренней верой и праведной жизнью.
Агриппина сознательно посвятила себя служению Богу, избрав путь целомудрия и отказавшись от мирских утех. Во времена гонений на христиан, предположительно при императоре Валериане (253-260 гг.), ее схватили за исповедание христианства.
Агриппина твердо отказалась отречься от веры и за это подверглась жестоким пыткам. После долгих мучений она погибла как мученица.
Согласно преданию, трое благочестивых женщин - Васа, Паула и Агатоника - перевезли ее тело в Сицилию, где похоронили в городе Катания. Возле ее гробницы начали происходить многочисленные чудеса.
В этот день не стоит впадать в уныние или позволять себе гнев, ведь негативные эмоции могут навлечь на душу тяжесть и длительные неприятности.
Категорически не рекомендуется проявлять скупость - наоборот, следует делиться добром и теплыми словами с теми, кто рядом, чтобы не потерять внутреннее равновесие.
Не следует ни давать деньги в долг, ни занимать самому, так как это может повлечь финансовые потери или длительную нестабильность.
Если ночью светит луна, желательно закрыть окна плотными шторами, ведь считается, что ее свет способен вытягивать энергию и нарушать сон.
Нельзя подглядывать в чужие окна - говорят, что таким образом можно впустить в дом чужую беду, болезни или несчастье.
В народе 23 июня почитают Аграфену Купальщицу, и считается хорошей приметой в этот день обязательно искупаться в бане или дома.
23 июня День ангела отмечают:
Оберегом для тех, кто родился 23 июня, считается изумруд. Это драгоценная разновидность берилла с глубоким зеленым оттенком. В древности существовало поверье, что этот камень наделен способностью предсказывать будущее.
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При написании использовались следующие источники: официальный сайт Православной церкви Украины, сайт "Украинские традиции".