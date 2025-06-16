Принесе благословіння: три молитви на Петрів піст, які треба читати кожного дня
16 червня починається Петрів піст, також відомий як Петрівський піст або Апостольський піст. Ці молитви допоможуть налаштуватися на духовну працю та очищення.
РБК-Україна розповідає, які три молитви варто читати кожного дня протягом усього Петрова поста.
Молитва до апостола Петра
О блаженний апостоле Петре, за твою велику віру і послушність Господу, ти став на скелю, на якій будується Церква Христова.
Прошу тебе, будь моїм заступником перед Богом, моли його, щоб він надав мені сил і витримки пройти через Петрів піст.
Веди мою душу до щедрості його благодаті, та допоможи мені зрости відданістю до Бога і глибокої любові до моїх братів і сестер.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Молитва до апостола Павла
Святий апостоле Павле, який поширював слово Христа серед народів, звернися до Господа, нашого Бога, про мою душу.
Допоможи мені засвоїти його вчення і ділитися його любов'ю та милосердям з оточуючими.
Моли Ісуса Христа, щоб він освітив мою душу своїм світлом, і зробив мене свідком його благодаті та спасіння.
Нехай твоя молитва буде заступництвом для мене та приведе мене до глибшого спілкування з Богом.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Ікона святих апостолів Петра і Павла (зображення: Pinterest)
Молитва до Петра і Павла
Верховні апостоли Петро і Павло, тверді в своїй вірі і навчаннях Господа, вірю в допомогу вашу. Зійдіть теплом в душу мою, засіявши все любов’ю Божою.
Радійте за моє життя і спрямуйте допомогу свою до мене та ближніх моїх. Щоб я, гріховний раб Творця нашого, схилився перед його силою і могутністю, щоб позбувся я від гордині, буйств гріховних, помислів злих.
Врятуйте і допоможіть настановами вашими мати вічне життя.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".