"Очищення" вогнем і водою? Коли святкувати Івана Купала за новим календарем

Дехто вважає, що Івана Купала та Різдво Іоана Предтечі - одне й те саме свято. Проте у Православній Церкві України наголошують: у християн немає і не було такого святого - "Івана Купала".

Докладніше про походження свята та на який день воно припадає цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про походження свята Івана Купала

Згідно з інформацією прес-служби ПЦУ, назву свята Івана Купала дехто пояснює тим, буцімто "Іоан Хреститель хрестив водою, тому й день так називається".

"Насправді ж Різдво Іоана Предтечі та Івана Купала - це два зовсім різних свята, християнське та язичницьке, які за примхою історії відзначаються поряд", - розповіли українцям.

Відомо, що Купало - назва язичницького божества, якого різні дослідники характеризують, як:

"божество продовження роду";

"покровитель водойм";

"поганський бог земних плодів" тощо.

Вважається, що наші пращури святкували та приносили жертву цьому божеству в день літнього сонцестояння.

"Язичники поклонялися сонцю, тож не дивно, що їхні масові ігрища та обряди "очищення" вогнем і водою проходили наприкінці червня, у день літнього сонцестояння", - зауважили у ПЦУ.

При цьому Купало "став" ще й Іваном, найімовірніше, саме через вплив християнства - коли на ту ж саму дату припало вшанування великого пророка Іоана Предтечі, який хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану.

Коли відзначати Івана Купала у 2025 році

Раніше, коли Церква дотримувалась юліанського календаря, свято Івана Купала припадало на 7 липня.

Однак після переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар ця дата змістилась на 13 днів раніше.

Таким чином цього року українці відзначатимуть свято Івана Купала в ніч проти 24 червня (з понеділка, 23 червня, - на вівторок, 24 червня).

А Православна Церква України 24 червня 2025 року відзначатиме Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.

Свято Різдва Іоана Предтечі припадає на вівторок, 24 червня (скриншот: pomisna.info)

"Він народився за пів року до Різдва Спасителя, прийшовши у цей світ, щоби підготувати людей до пришестя на землю Христа, "навернути серця батьків до дітей, і непокірних - до мудрості праведників, щоб приготувати Господеві народ звершений", - нагадали у ПЦУ.