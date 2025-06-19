"Очищення" вогнем і водою? Коли святкувати Івана Купала за новим календарем
Дехто вважає, що Івана Купала та Різдво Іоана Предтечі - одне й те саме свято. Проте у Православній Церкві України наголошують: у християн немає і не було такого святого - "Івана Купала".
Докладніше про походження свята та на який день воно припадає цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що відомо про походження свята Івана Купала
Згідно з інформацією прес-служби ПЦУ, назву свята Івана Купала дехто пояснює тим, буцімто "Іоан Хреститель хрестив водою, тому й день так називається".
"Насправді ж Різдво Іоана Предтечі та Івана Купала - це два зовсім різних свята, християнське та язичницьке, які за примхою історії відзначаються поряд", - розповіли українцям.
Відомо, що Купало - назва язичницького божества, якого різні дослідники характеризують, як:
- "божество продовження роду";
- "покровитель водойм";
- "поганський бог земних плодів" тощо.
Вважається, що наші пращури святкували та приносили жертву цьому божеству в день літнього сонцестояння.
"Язичники поклонялися сонцю, тож не дивно, що їхні масові ігрища та обряди "очищення" вогнем і водою проходили наприкінці червня, у день літнього сонцестояння", - зауважили у ПЦУ.
При цьому Купало "став" ще й Іваном, найімовірніше, саме через вплив християнства - коли на ту ж саму дату припало вшанування великого пророка Іоана Предтечі, який хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану.
Коли відзначати Івана Купала у 2025 році
Раніше, коли Церква дотримувалась юліанського календаря, свято Івана Купала припадало на 7 липня.
Однак після переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар ця дата змістилась на 13 днів раніше.
Таким чином цього року українці відзначатимуть свято Івана Купала в ніч проти 24 червня (з понеділка, 23 червня, - на вівторок, 24 червня).
А Православна Церква України 24 червня 2025 року відзначатиме Різдво чесного славного пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоана.
Свято Різдва Іоана Предтечі припадає на вівторок, 24 червня (скриншот: pomisna.info)
"Він народився за пів року до Різдва Спасителя, прийшовши у цей світ, щоби підготувати людей до пришестя на землю Христа, "навернути серця батьків до дітей, і непокірних - до мудрості праведників, щоб приготувати Господеві народ звершений", - нагадали у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше у Православній Церкві України розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.
Крім того, українцям пояснили, навіщо потрібен багатоденний Петрів піст (який розпочався 16 червня) та які обмеження він накладає.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
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