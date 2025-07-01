Свято сьогодні, 1 липня: що заборонено у цей день, у кого Дні ангела, народні прикмети
1 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам’ять святих братів Косми і Даміана, безсребреників та чудотворців. До кінця року залишається 183 дні.
РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 1 липня і у кого День ангела.
Що за церковне свято сьогодні
1 липня (14 липня за старим стилем) вшановують пам’ять святих братів Косми і Даміана, відомих як чудотворці та безсрібники.
Вони жили у III столітті в Римі та з дитинства були виховані у християнській вірі. Подорослішавши, брати стали лікарями і отримали дар зцілення від Бога. Вони лікували всіх безкоштовно, просячи натомість лише віру в Христа.
Під час гонінь на християн влада почала їх переслідувати, і Косма з Даміаном вирішили добровільно здатися, щоб урятувати невинних. Братів змушували зректися віри, але вони залишилися вірними Христу.
Коли імператор занедужав, саме ці брати вилікували його, і правитель прийняв християнство. Та згодом наставник братів, охоплений заздрістю, заманив їх у гори та підступно вбив.
Святі брати Косма і Даміан (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити 1 липня
1 липня не слід скаржитися на свою долю або плакати - вважається, що це привертає ще більше негараздів у життя.
Згідно з народними прикметами, заборонено здійснювати великі покупки, адже вони можуть виявитися невдалими чи швидко принести розчарування.
Не можна заздрити чужому успіху - це блокує власні можливості й приносить лише втрати.
Жінкам у цей день забороняється важка праця: вважається, що той, хто порушить цю заборону, змушений буде тяжко працювати цілий рік без відпочинку.
Народні прикмети і традиції 1 липня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: вже з'явилося жовте листя - осінь прийде рано;
- павук спустився на павутину до теплих днів;
- червоний місяць - чекайте на сильний вітер;
- вночі зірки яскраві - будуть грози і дощі.
Святих Косму і Даміана просять про зцілення від різних хвороб. А ще за традицією цього дня варять малинове варення, заготовки з аґрусу на зиму.
У кого День ангела 1 липня
1 липня відзначають День ангела
- Олексій
- Аркадій
- Василь
- Дем'ян
- Іван
- Костянтин
- Кузьма
- Лев
- Павло
- Петро
- Ангеліна
Обере́гом для тих, хто народився 1 липня, вважається чароїт - незвичайний і рідкісний мінерал. Цей камінь високо цінується серед езотериків. Йому приписують здатність відкривати серце для щирих емоцій та пробуджувати істинне кохання.
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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".