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Свято сьогодні, 1 липня: що заборонено у цей день, у кого Дні ангела, народні прикмети

Вівторок 01 липня 2025 05:55
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Свято сьогодні, 1 липня: що заборонено у цей день, у кого Дні ангела, народні прикмети Яке свято сьогодні, 1 липня, за церковним календарем (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Фелікс Коркін

1 липня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам’ять святих братів Косми і Даміана, безсребреників та чудотворців. До кінця року залишається 183 дні.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 1 липня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

1 липня (14 липня за старим стилем) вшановують пам’ять святих братів Косми і Даміана, відомих як чудотворці та безсрібники.

Вони жили у III столітті в Римі та з дитинства були виховані у християнській вірі. Подорослішавши, брати стали лікарями і отримали дар зцілення від Бога. Вони лікували всіх безкоштовно, просячи натомість лише віру в Христа.

Під час гонінь на християн влада почала їх переслідувати, і Косма з Даміаном вирішили добровільно здатися, щоб урятувати невинних. Братів змушували зректися віри, але вони залишилися вірними Христу.

Коли імператор занедужав, саме ці брати вилікували його, і правитель прийняв християнство. Та згодом наставник братів, охоплений заздрістю, заманив їх у гори та підступно вбив.

Свято сьогодні, 1 липня: що заборонено у цей день, у кого Дні ангела, народні прикметиСвяті брати Косма і Даміан (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 1 липня

1 липня не слід скаржитися на свою долю або плакати - вважається, що це привертає ще більше негараздів у життя.

Згідно з народними прикметами, заборонено здійснювати великі покупки, адже вони можуть виявитися невдалими чи швидко принести розчарування.

Не можна заздрити чужому успіху - це блокує власні можливості й приносить лише втрати.

Жінкам у цей день забороняється важка праця: вважається, що той, хто порушить цю заборону, змушений буде тяжко працювати цілий рік без відпочинку.

Народні прикмети і традиції 1 липня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

  • дивилися, який сьогодні день: вже з'явилося жовте листя - осінь прийде рано;
  • павук спустився на павутину до теплих днів;
  • червоний місяць - чекайте на сильний вітер;
  • вночі зірки яскраві - будуть грози і дощі.

Святих Косму і Даміана просять про зцілення від різних хвороб. А ще за традицією цього дня варять малинове варення, заготовки з аґрусу на зиму.

У кого День ангела 1 липня

1 липня відзначають День ангела

  • Олексій
  • Аркадій
  • Василь
  • Дем'ян
  • Іван
  • Костянтин
  • Кузьма
  • Лев
  • Павло
  • Петро
  • Ангеліна

Обере́гом для тих, хто народився 1 липня, вважається чароїт - незвичайний і рідкісний мінерал. Цей камінь високо цінується серед езотериків. Йому приписують здатність відкривати серце для щирих емоцій та пробуджувати істинне кохання.

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При написанні використовувалися наступні джерела: офіційний сайт Православної церкви України, сайт "Українські традиції".

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