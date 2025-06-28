Дні ангела у липні 2025: кого привітати з іменинами та яке ім'я обрати для дитини
Церковний календар, який в народі називають Святками, допомагає батькам обрати ім'я для новонародженої дитини. Вважається, що святий, чиїм ім'ям назвали малюка, буде піклуватися та захищати свого підопічного. А ще цей календар нагадує, кого з близьких потрібно привітати з іменинами.
Хто буде святкувати день ангела у липні та які ім'я можна обрати для новонародженої дитини, розповідає РБК-Україна.
Календар днів ангела на липень 2025
1 липня - Аркадій, Василь, Дем'ян, Іван, Костянтин, Кузьма, Лев, Олексій, Павло, Петро, Ангеліна.
2 липня - Арсеній.
3 липня - Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Родіон, Фома.
4 липня - Андрій, Богдан, Дмитро, Марк, Михайло, Микола, Олексій, Федір, Анастасія, Марія, Марта, Олександра, Ольга, Тетяна.
5 липня - Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Варвара, Ганна, Єлизавета.
6 липня - Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.
7 липня - Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.
8 липня - Олександр, Сава, Федір.
9 липня - Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр.
10 липня - Антон, Данило, Георгій, Леонтій, Нестор, Степан.
11 липня - Аркадій, Іларіон, Лев, Ілона, Олена, Ольга.
12 липня - Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.
13 липня - Антон, Гаврило, Степан, Юліан.
14 липня - Іван, Костянтин, Микола, Степан.
15 липня - Василь, Володимир.
16 липня - Іван, Павло, Петро, Федір, Яків, Валентина, Юлія
17 липня - Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина.
18 липня - Афанасій, Іван, Омелян, Степан.
19 липня - Дмитро, Григорій, Роман, Степан, Євгенія.
20 липня - Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Тихон, Федір, Юхим.
21 липня - Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Ганна.
22 липня - Михайло, Олексій, Магдалина, Марія.
23 липня - Андрій, Віталій, Трохим, Федір, Ганна.
24 липня - Анатолій, Борис, Давид, Гліб, Іван, Микола, Опанас, Роман, Христина.
25 липня - Макар, Олександр, Ганна.
26 липня - Гнат, Сергій, Федір.
27 липня - Еммануїл, Герман, Іван, Микола.
28 липня - Василь, Володимир, Остап, Павло, Юліан, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена.
29 липня - Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.
30 липня - Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.
31 липня - Антон, Арсеній, Василь, Володимир, Георгій, Денис, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Ганна, Єлизавета.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: ПЦУ, Церковний календар, DayToday.