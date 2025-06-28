Дні ангела у липні 2025: кого привітати з іменинами та яке ім'я обрати для дитини

Церковний календар, який в народі називають Святками, допомагає батькам обрати ім'я для новонародженої дитини. Вважається, що святий, чиїм ім'ям назвали малюка, буде піклуватися та захищати свого підопічного. А ще цей календар нагадує, кого з близьких потрібно привітати з іменинами.