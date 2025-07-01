Праздник сегодня, 1 июля: что запрещено в этот день, у кого Дни ангела, народные приметы

1 июля православные христиане в Украине по новому стилю чтят память святых братьев Космы и Дамиана, бессребреников и чудотворцев. До конца года остается 183 дня.

РБК-Украина рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 1 июля и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

1 июля (14 июля по старому стилю) чтят память святых братьев Космы и Дамиана, известных как чудотворцы и бессребреники.

Они жили в III веке в Риме и с детства были воспитаны в христианской вере. Повзрослев, братья стали врачами и получили дар исцеления от Бога. Они лечили всех бесплатно, прося взамен только веру во Христа.

Во время гонений на христиан власти начали их преследовать, и Косма с Дамианом решили добровольно сдаться, чтобы спасти невинных. Братьев заставляли отречься от веры, но они остались верными Христу.

Когда император заболел, именно эти братья вылечили его, и правитель принял христианство. Но впоследствии наставник братьев, охваченный завистью, заманил их в горы и коварно убил.

Святые братья Косма и Дамиан (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 1 июля

1 июля не следует жаловаться на свою судьбу или плакать - считается, что это привлекает еще больше проблем в жизнь.

Согласно народным приметам, запрещено совершать крупные покупки, ведь они могут оказаться неудачными или быстро принести разочарование.

Нельзя завидовать чужому успеху - это блокирует собственные возможности и приносит только потери.

Женщинам в этот день запрещается тяжелый труд: считается, что тот, кто нарушит этот запрет, вынужден будет тяжело работать целый год без отдыха.

Народные приметы и традиции 1 июля

Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже появились желтые листья - осень придет рано;

паук спустился на паутину к теплым дням;

красная луна - ждите сильного ветра;

ночью звезды яркие - будут грозы и дожди.

Святых Косму и Дамиана просят об исцелении от различных болезней. А еще по традиции в этот день варят малиновое варенье, заготовки из крыжовника на зиму.

У кого День ангела 1 июля

1 июля отмечают День ангела

Алексей

Аркадий

Василий

Демьян

Иван

Константин

Кузьма

Лев

Павел

Петр

Ангелина

Оберегом для тех, кто родился 1 июля, считается чароит - необычный и редкий минерал. Этот камень высоко ценится среди эзотериков. Ему приписывают способность открывать сердце для искренних эмоций и пробуждать истинную любовь.