Не те свято. Новорічна реклама Coca-Cola викликала масову критику через ШІ (відео)

Вівторок 04 листопада 2025 14:15
UA EN RU
Не те свято. Новорічна реклама Coca-Cola викликала масову критику через ШІ (відео) Новорічний ролик Coca-Cola розчарував користувачів (скріншот: YouTube/@Coca-Cola)
Автор: Павло Колеснік

Coca-Cola знову використала генеративний штучний інтелект для створення своєї новорічної реклами - і цим викликала невдоволення користувачів у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Критика торішніх AI-роликів

Компанія вже стикалася з критикою торік, коли випустила три ролики, створені за допомогою ШІ: у них користувачі помітили нереалістичні обличчя і "ковзаючі" колеса у святкових вантажівок.

Незважаючи на це, бренд вирішив продовжити експеримент і представив нову кампанію, яка, на думку багатьох коментаторів, має ще дивніший вигляд.

Неприродна анімація та "застарілий" візуальний стиль

У новому ролику під назвою "Свята наближаються" замість людей показані різноманітні звірі - від білих ведмедів до панди та лінивця. Однак стилістика персонажів помітно відрізняється від сцени до сцени: десь розробники намагаються домогтися реалізму, а десь тварини виглядають мультяшними з перебільшеними рисами.

Рухи героїв також здаються неприродними - наче це плоскі зображення, які просто "пересувають" по кадру. На тлі сучасних нейромереж на кшталт OpenAI Sora 2 або Google Veo 3 реклама виглядає відверто застарілою.

Єдине помітне поліпшення порівняно з минулим роком - колеса фірмових вантажівок Coca-Cola цього разу дійсно обертаються, а не "ковзають" по снігу.

Як зазначає The Wall Street Journal, над кампанією працювали студії Silverside і Secret Level - ті самі, що брали участь у створенні торішніх AI-роликів.

Компанія відмовилася назвати вартість нового проєкту, але заявила, що над ним працювали близько 100 осіб - приблизно стільки ж, скільки і під час традиційних зйомок без участі ШІ. Серед них були п'ять фахівців із генеративних моделей, яким довелося створювати і коригувати понад 70 000 AI-кліпів.

Побоювання в галузі

Усе це відбувається на тлі побоювань в індустрії: рекламні та медіа-компанії дедалі активніше замінюють творчі команди на алгоритми, що викликає питання про майбутнє робочих місць.

Цього року Google також представила свою першу повністю "AI-творену" рекламу, заявивши, що глядачам не так важливо, як саме був зроблений ролик.

Проте Coca-Cola впевнена, що такий підхід себе виправдовує. За словами директора з маркетингу Маноло Арройо, виробництво з використанням ШІ виходить швидше і дешевше:

"Раніше ми починали роботу над новорічним роликом за рік. Зараз це можна зробити приблизно за місяць", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Google представила нову модель штучного інтелекту, здатну генерувати реалістичні відео з живими персонажами і деталізованими сценами.

Також нагадаємо, що Coca-Cola вирішила повернутися до використання тростинного цукру у своїх напоях.

А ще у нас є матеріал про світові бренди, включно з Netflix і Coca-Cola, які активно впроваджують ШІ в маркетинг, щоб здешевити виробництво реклами і прискорити створення кампаній.

