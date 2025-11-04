Не тот праздник. Новогодняя реклама Coca-Cola вызвала массовую критику из-за ИИ (видео)

Coca-Cola снова использовала генеративный искусственный интеллект для создания своей новогодней рекламы - и этим вызвала недовольство пользователей в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Критика прошлогодних AI-роликов

Компания уже сталкивалась с критикой в прошлом году, когда выпустила три ролика, созданных при помощи ИИ: в них пользователи заметили нереалистичные лица и "скользящие" колеса у праздничных грузовиков.

Несмотря на это, бренд решил продолжить эксперимент и представил новую кампанию, которая, по мнению многих комментаторов, выглядит еще более странно.

Неестественная анимация и "устаревший" визуальный стиль

В новом ролике под названием "Праздники приближаются" вместо людей показаны различные звери - от белых медведей до панды и ленивца. Однако стилистика персонажей заметно отличается от сцены к сцене: где-то разработчики пытаются добиться реализма, а где-то животные выглядят мультяшными с преувеличенными чертами.

Движения героев также кажутся неестественными - как будто это плоские изображения, которые просто "передвигают" по кадру. На фоне современных нейросетей вроде OpenAI Sora 2 или Google Veo 3 реклама выглядит откровенно устаревшей.

Единственное заметное улучшение по сравнению с прошлым годом - колеса фирменных грузовиков Coca-Cola на этот раз действительно вращаются, а не "скользят" по снегу.

Как отмечает The Wall Street Journal, над кампанией работали студии Silverside и Secret Level - те же, что участвовали в создании прошлогодних AI-роликов.

Компания отказалась назвать стоимость нового проекта, но заявила, что над ним трудились около 100 человек - примерно столько же, сколько и при традиционных съемках без участия ИИ. Среди них были пять специалистов по генеративным моделям, которым пришлось создавать и корректировать свыше 70 000 AI-клипов.

Опасения в отрасли

Все это происходит на фоне опасений в индустрии: рекламные и медиа-компании все активнее заменяют творческие команды алгоритмами, что вызывает вопросы о будущем рабочих мест.

В этом году Google также представила свою первую полностью "AI-созданную" рекламу, заявив, что зрителям не так важно, как именно был сделан ролик.

Тем не менее Coca-Cola уверена, что такой подход себя оправдывает. По словам директора по маркетингу Маноло Арройо, производство с использованием ИИ выходит быстрее и дешевле: "Раньше мы начинали работу над новогодним роликом за год. Сейчас это можно сделать примерно за месяц", - отметил он.