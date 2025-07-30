Свято 30 липня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети і у кого День ангела

30 липня православні українці вшановують пам’ять святих апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Єпенета, Андроника та інших. Цей день присвячений пам'яті видатних сподвижників апостола Павла та інших проповідників раннього християнства. Також сьогодні Всесвітній день вишивки і Міжнародний день дружби.
РБК-Україна розповідає про головні заборони дня, народні прикмети та традиції, а також хто святкує День ангела.
Святий Сила був близьким сподвижником апостола Павла. Він супроводжував Павла у місіонерських подорожах, доносячи рішення Єрусалимського собору.
Разом вони зазнали ув'язнення у Філіпах, звідки їх дивом звільнив землетрус, що призвело до навернення тюремного вартового. Сила також засновував церкви в різних містах і став єпископом у Коринфі.
Силуан, Крискент, Єпенет і Андроник теж були апостолами від 70-ти, проповідували християнство в різних регіонах і більшість з них прийняли мученицьку смерть за свою віру. Їхня пам'ять вшановується як приклад служіння та відданості християнським ідеалам.
Згідно з давніми віруваннями та народними традиціями українців, 30 липня не варто робити таке:
У давнину цього дня розпочинали висівання озимих культур. Також наші предки активно збирали ожину, готуючи з неї різні страви, адже знали про її корисні властивості.
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на 30 липня, які допомагали передбачити погоду та врожай:
Сьогодні, 30 липня, свої іменини святкують: Іван, Олімпій, Максим, Валентин.
За гороскопом люди, які народилися 30 липня - це представники знаку Лева.
Окрім церковного свята, 30 липня є також кілька важливих державних, міжнародних та інших пам’ятних днів:
Вас може зацікавити:
При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.