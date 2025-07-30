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Свято 30 липня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети і у кого День ангела

Яке сьогодні, 30 липня, свято (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

30 липня православні українці вшановують пам’ять святих апостолів від 70-ти Сили, Силуана, Крискента, Єпенета, Андроника та інших. Цей день присвячений пам'яті видатних сподвижників апостола Павла та інших проповідників раннього християнства. Також сьогодні Всесвітній день вишивки і Міжнародний день дружби.

РБК-Україна розповідає про головні заборони дня, народні прикмети та традиції, а також хто святкує День ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Сила був близьким сподвижником апостола Павла. Він супроводжував Павла у місіонерських подорожах, доносячи рішення Єрусалимського собору.

Разом вони зазнали ув'язнення у Філіпах, звідки їх дивом звільнив землетрус, що призвело до навернення тюремного вартового. Сила також засновував церкви в різних містах і став єпископом у Коринфі.

Силуан, Крискент, Єпенет і Андроник теж були апостолами від 70-ти, проповідували християнство в різних регіонах і більшість з них прийняли мученицьку смерть за свою віру. Їхня пам'ять вшановується як приклад служіння та відданості християнським ідеалам.

Що не можна робити сьогодні, 30 липня

Згідно з давніми віруваннями та народними традиціями українців, 30 липня не варто робити таке:

  • Сваритися з рідними - це може призвести до довготривалих конфліктів.
  • Відмовляти нужденним у допомозі - вважається, що це може накликати біду.
  • Торкатися гострих предметів - це може бути небезпечно або принести неприємності.
  • Лінуватися і переїдати - ці дії не схвалюються в народних звичаях.
  • Розповідати погані сни - існує повір'я, що тоді вони обов’язково збудуться.

У давнину цього дня розпочинали висівання озимих культур. Також наші предки активно збирали ожину, готуючи з неї різні страви, адже знали про її корисні властивості.

Народні прикмети і традиції цього дня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на 30 липня, які допомагали передбачити погоду та врожай:

  • Сухий та спекотний день - до сніжної та морозної зими.
  • Грім гримить цього дня - чекайте на затяжну та дощову осінь.
  • Багато роси вранці - буде щедрий урожай та погожий серпень.
  • Зоряне та чисте небо вночі - найближчими днями чекайте на гарну погоду.
  • Червоний захід сонця - до спекотного наступного дня.

У кого День ангела сьогодні

Сьогодні, 30 липня, свої іменини святкують: Іван, Олімпій, Максим, Валентин.

За гороскопом люди, які народилися 30 липня - це представники знаку Лева.

Які свята ще відзначають в Україні та світі сьогодні

Окрім церковного свята, 30 липня є також кілька важливих державних, міжнародних та інших пам’ятних днів:

  • Міжнародний день дружби - свято, що відзначає важливість дружби між народами, країнами, культурами та окремими особами.
  • Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми - присвячений підвищенню обізнаності про проблему торгівлі людьми та захисту прав жертв.
  • Всесвітній день вишивки - відзначає красу та значення вишивки як форми мистецтва та культурної спадщини.
  • Всесвітній день сноркелінга - неофіційне свято для любителів плавання з маскою та трубкою.
  • День кольорових напоїв - незвичайне свято для тих, хто полюбляє яскраві напої.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайт ПЦУ, Вікіпедія, онлайн-ресурс DayToday.

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