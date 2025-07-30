Праздник 30 июля: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и у кого День ангела

30 июля православные украинцы чтят память святых апостолов от 70-ти Силы, Силуана, Крискента, Епенета, Андроника и других. Этот день посвящен памяти выдающихся сподвижников апостола Павла и других проповедников раннего христианства. Также сегодня Всемирный день вышивки и Международный день дружбы.
РБК-Украина рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также кто празднует День ангела.
Святой Сила был близким сподвижником апостола Павла. Он сопровождал Павла в миссионерских путешествиях, донося решения Иерусалимского собора.
Вместе они подверглись заключению в Филиппах, откуда их чудом освободило землетрясение, что привело к обращению тюремного сторожа. Сила также основывал церкви в разных городах и стал епископом в Коринфе.
Силуан, Крискент, Епенет и Андроник тоже были апостолами от 70-ти, проповедовали христианство в разных регионах и большинство из них приняли мученическую смерть за свою веру. Их память почитается как пример служения и преданности христианским идеалам.
Согласно древним верованиям и народным традициям украинцев, 30 июля не стоит делать следующее:
В древности в этот день начинали высевание озимых культур. Также наши предки активно собирали ежевику, готовя из нее различные блюда, ведь знали о ее полезных свойствах.
Среди наших предков существовало немало интересных примет на 30 июля, которые помогали предсказать погоду и урожай:
Сегодня, 30 июля, свои именины празднуют: Иван, Олимпий, Максим, Валентин.
По гороскопу люди, которые родились 30 июля - это представители знака Льва.
Кроме церковного праздника, 30 июля есть также несколько важных государственных, международных и других памятных дней:
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При написании материала использовались следующие источники: сайт ПЦУ, Википедия, онлайн-ресурс DayToday.