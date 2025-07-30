Праздник 30 июля: что категорически нельзя делать сегодня, приметы и у кого День ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Сила был близким сподвижником апостола Павла. Он сопровождал Павла в миссионерских путешествиях, донося решения Иерусалимского собора.

Вместе они подверглись заключению в Филиппах, откуда их чудом освободило землетрясение, что привело к обращению тюремного сторожа. Сила также основывал церкви в разных городах и стал епископом в Коринфе.

Силуан, Крискент, Епенет и Андроник тоже были апостолами от 70-ти, проповедовали христианство в разных регионах и большинство из них приняли мученическую смерть за свою веру. Их память почитается как пример служения и преданности христианским идеалам.

Что нельзя делать сегодня, 30 июля

Согласно древним верованиям и народным традициям украинцев, 30 июля не стоит делать следующее:

Ссориться с родными - это может привести к долговременным конфликтам.

Отказывать нуждающимся в помощи - считается, что это может навлечь беду.

Прикасаться к острым предметам - это может быть опасно или принести неприятности.

Лениться и переедать - эти действия не одобряются в народных обычаях.

Рассказывать плохие сны - существует поверье, что тогда они обязательно сбудутся.

В древности в этот день начинали высевание озимых культур. Также наши предки активно собирали ежевику, готовя из нее различные блюда, ведь знали о ее полезных свойствах.

Народные приметы и традиции этого дня

Среди наших предков существовало немало интересных примет на 30 июля, которые помогали предсказать погоду и урожай:

Сухой и жаркий день - к снежной и морозной зиме.

Гром гремит в этот день - ждите затяжную и дождливую осень.

Много росы утром - будет щедрый урожай и погожий август.

Звездное и чистое небо ночью - в ближайшие дни ждите хорошей погоды.

Красный закат - к жаркому следующему дню.

У кого День ангела сегодня

Сегодня, 30 июля, свои именины празднуют: Иван, Олимпий, Максим, Валентин.

По гороскопу люди, которые родились 30 июля - это представители знака Льва.

Какие праздники еще отмечают в Украине и мире сегодня

Кроме церковного праздника, 30 июля есть также несколько важных государственных, международных и других памятных дней: