Свято 27 липня: що категорично не можна робити сьогодні, прикмети і у кого День ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Пантелеймона. Він жив у III столітті в Нікомедії та постраждав за свою віру під час правління імператора Максиміана. Цікаво, що при народженні його ім'я було Пантолеон, що означає "лев у всьому", але після хрещення він став відомий як Пантелеймон - "всемилостивий".

Він народився у заможній родині язичника та християнки. Мати виховувала сина в християнській вірі, але рано померла. Тоді батько віддав Пантелеймона навчатися медицині.

Його життя кардинально змінилося після зустрічі зі священником Єрмолаєм, який розповів йому про Христа. Прийнявши хрещення, Пантелеймон почав зцілювати хворих, часто лише молитвою, за що його слава швидко поширилася.

Через свою популярність і віру святий став мішенню для доносів. Імператор наказав його заарештувати та жорстоко катувати, але Пантелеймон залишався непохитним. За переказами, Божа сила щоразу перешкоджала спробам його стратити, доки його не обезголовили.

Кажуть, пізніше на його могилі почали відбуватися численні чудеса, а мощі святого, покровителя лікарів та всіх хворих, були перевезені у різні країни.

Пантелеймон Нікомедійський (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 27 липня

Згідно з народними віруваннями та традиціями українців, сьогодні бажано утриматися від наступних дій:

працювати на городі (особливо орати та сіяти)

відмовляти нужденним, бо це вважається недоброю прикметою

лаятися та сваритися, щоб не накликати негаразди

випікати хліб

У давнину цього дня було заведено святити колоски пшениці, вірячи, що це забезпечить багатий урожай.

Народні прикмети і традиції цього дня

Весь день дощить - така погода протримається ще тиждень.

Птахи плавають у водоймах - до ясної та гарної погоди.

Веселка складається більше з червоного кольору - буде сильний вітер.

Мурахи ховаються до мурашника - насувається дощ.

Коники активно стрибають - погода буде суха і тепла.

Багато жолудів на дубі - до багатого урожаю.

Наші пращури молилися святому Пантелеймону за зцілення від хвороб та міцне здоров'я.

У кого День ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Пантелеймон, Іван, Микола, Герман, Еммануїл.

За гороскопом люди, які народилися 27 липня, - Леви. Лев - яскравий, впевнений у собі знак, який любить бути в центрі уваги, лідер по натурі, щедрий і пристрасний у всьому. Його енергія, харизма та прагнення до визнання роблять його незабутнім.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, 27 липня в Україні та світі відзначають кілька інших пам'ятних днів та свят.

Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку

Цей день, започаткований Папою Франциском, є нагадуванням про повагу та вдячність до старших. Ми вшановуємо їхню мудрість, любов, життєвий досвід і вагомий внесок у виховання молодих поколінь. Це чудова нагода проявити особливу турботу, увагу та вдячність до своїх бабусь, дідусів і всіх літніх людей.

День медичного працівника (День медика) в Україні

З 2023 року українські медики відзначають своє професійне свято 27 липня. Це день подяки тим, хто щодня рятує життя, бореться з хворобами та стоїть на варті здоров’я нації. Привітайте лікарів, медсестер, фельдшерів та всіх працівників охорони здоров'я, які самовіддано служать людям.

День ходіння на ходулях

Незвичайне та веселе свято, що нагадує про дитинство та прагнення до рівноваги. Цього дня влаштовують шоу та конкурси, що символізують нестандартний підхід до життя, рух та фізичну активність.

День трансатлантичного зв’язку

Вшановує прорив у світовій історії - встановлення першого трансатлантичного телеграфного кабелю. Це свято символізує технологічний прогрес, відкритість світу та силу зв’язку між континентами.

День народження гамбургера

Неофіційне, але улюблене свято, присвячене появі одного з найвідоміших фастфудів світу. Чудовий привід скуштувати класичний бургер та згадати історію цієї популярної страви.