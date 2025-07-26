День медика в Україні: коли свято в 2025 році (точна дата)
День медика в Україні - це особливе свято, коли вшановують лікарів, медсестер, фельдшерів та всіх працівників сфери охорони здоров’я. У 2025 році українці знову матимуть нагоду подякувати тим, хто щодня рятує життя.
РБК-Україна розповідає, коли відзначають День медика 2025, що подарувати і як щиро привітати героїв у білих халатах.
Дата святкування Дня медика в Україні 2025 року
Традиційно День медичних працівників в Україні відзначали у третю неділю червня.
Проте, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав указ, яким змістив дату святкування. Це було зроблено, щоб Україна відзначала професійне свято медиків окремо від деяких пострадянських країн.
Згідно з новим указом, День медичних працівників в Україні святкується 27 липня.
Таким чином, у 2025 році День медика припадає на неділю, 27 липня.
Зазначимо, що 27 липня за церковним календарем - день святого цілителя Пантелеймона, який за фахом був лікарем.
Значення свята
День медика - це нагода висловити щиру вдячність лікарям, медсестрам, фельдшерам, санітарам та всім, хто щодня стоїть на варті нашого здоров'я та життя.
В умовах повномасштабної війни їхня праця набула особливого, героїчного значення. Вони рятують поранених на передовій, працюють у прифронтових зонах, надають допомогу цивільним у тилу, ризикуючи власним життям.
Це свято є визнанням самовідданості, професіоналізму та жертовності людей, які обрали одну з найблагородніших професій. Воно підкреслює їхню незмінну роль у суспільстві та важливість збереження їхнього фізичного та психологічного здоров'я.
Як привітати медиків
Цього дня заведено вітати всіх, хто пов'язаний з медициною, даруючи їм квіти, подарунки або просто висловлюючи слова подяки.
Ось добірка ідей подарунків на День медика, залежно від бюджету та близькості стосунків.
- Набір якісного шоколаду, цукерок або печива у формі медичних символів (серце, стетоскоп).
- Невеликий пакунок хорошої зернової кави або елітного чаю, адже медикам часто потрібна енергія.
- Блокнот, ручка або стікери з кумедними медичними цитатами чи малюнками.
- Брелок, магнітик або значок з медичною тематикою.
- Термокружка або якісна пляшка для води, щоб напої залишалися теплими або холодними під час довгих змін.
- Ароматичні свічки, бомбочки для ванни, заспокійливий чай - для зняття стресу після роботи.
- Бестселер у жанрі художньої літератури або нон-фікшн, що не пов'язаний з медициною, для відпочинку від рутини.
- Руки медиків постійно піддаються впливу антисептиків, тому хороший зволожуючий крем буде дуже доречним.
- Сертифікат у кав'ярню/пекарню на невелику суму, щоб медик міг насолодитися улюбленим напоєм чи випічкою.
- Сертифікат на масаж або SPA-процедури для повного розслаблення та відновлення сил.
- Стильна турка, френч-прес або набір для заварювання елітного чаю.
- Ортопедична подушка або подушка для подорожей для комфортного відпочинку вдома або під час переїздів.
- Подарунковий кошик, зібраний індивідуально, з урахуванням вподобань: фрукти, делікатеси, якісний алкоголь (якщо доречно), косметика.
- Стильний гаманець, візитниця або обкладинка для документів.
- Квитки в театр, на концерт, майстер-клас (наприклад, з малювання чи готування), що дозволить відволіктися від роботи.
Однак найкращим подарунком для медиків буде наша підтримка, повага та усвідомлення важливості їхньої роботи. Не забувайте про них не лише у свято, а й кожного дня.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Указ Президента України від 13 червня 2023 року № 327/2023 "Про День медичних працівників", Православний церковний календар.