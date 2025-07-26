День медика в Україні: коли свято в 2025 році (точна дата)

День медика в Україні - це особливе свято, коли вшановують лікарів, медсестер, фельдшерів та всіх працівників сфери охорони здоров’я. У 2025 році українці знову матимуть нагоду подякувати тим, хто щодня рятує життя.

РБК-Україна розповідає, коли відзначають День медика 2025, що подарувати і як щиро привітати героїв у білих халатах.

Дата святкування Дня медика в Україні 2025 року

Традиційно День медичних працівників в Україні відзначали у третю неділю червня.

Проте, у 2023 році президент Володимир Зеленський підписав указ, яким змістив дату святкування. Це було зроблено, щоб Україна відзначала професійне свято медиків окремо від деяких пострадянських країн.

Згідно з новим указом, День медичних працівників в Україні святкується 27 липня.

Таким чином, у 2025 році День медика припадає на неділю, 27 липня.

Зазначимо, що 27 липня за церковним календарем - день святого цілителя Пантелеймона, який за фахом був лікарем.

Значення свята

День медика - це нагода висловити щиру вдячність лікарям, медсестрам, фельдшерам, санітарам та всім, хто щодня стоїть на варті нашого здоров'я та життя.

В умовах повномасштабної війни їхня праця набула особливого, героїчного значення. Вони рятують поранених на передовій, працюють у прифронтових зонах, надають допомогу цивільним у тилу, ризикуючи власним життям.

Це свято є визнанням самовідданості, професіоналізму та жертовності людей, які обрали одну з найблагородніших професій. Воно підкреслює їхню незмінну роль у суспільстві та важливість збереження їхнього фізичного та психологічного здоров'я.

Як привітати медиків

Цього дня заведено вітати всіх, хто пов'язаний з медициною, даруючи їм квіти, подарунки або просто висловлюючи слова подяки.

Ось добірка ідей подарунків на День медика, залежно від бюджету та близькості стосунків.

Набір якісного шоколаду, цукерок або печива у формі медичних символів (серце, стетоскоп).

Невеликий пакунок хорошої зернової кави або елітного чаю, адже медикам часто потрібна енергія.

Блокнот, ручка або стікери з кумедними медичними цитатами чи малюнками.

Брелок, магнітик або значок з медичною тематикою.

Термокружка або якісна пляшка для води, щоб напої залишалися теплими або холодними під час довгих змін.

Ароматичні свічки, бомбочки для ванни, заспокійливий чай - для зняття стресу після роботи.

Бестселер у жанрі художньої літератури або нон-фікшн, що не пов'язаний з медициною, для відпочинку від рутини.

Руки медиків постійно піддаються впливу антисептиків, тому хороший зволожуючий крем буде дуже доречним.

Сертифікат у кав'ярню/пекарню на невелику суму, щоб медик міг насолодитися улюбленим напоєм чи випічкою.

Сертифікат на масаж або SPA-процедури для повного розслаблення та відновлення сил.

Стильна турка, френч-прес або набір для заварювання елітного чаю.

Ортопедична подушка або подушка для подорожей для комфортного відпочинку вдома або під час переїздів.

Подарунковий кошик, зібраний індивідуально, з урахуванням вподобань: фрукти, делікатеси, якісний алкоголь (якщо доречно), косметика.

Стильний гаманець, візитниця або обкладинка для документів.

Квитки в театр, на концерт, майстер-клас (наприклад, з малювання чи готування), що дозволить відволіктися від роботи.

Однак найкращим подарунком для медиків буде наша підтримка, повага та усвідомлення важливості їхньої роботи. Не забувайте про них не лише у свято, а й кожного дня.