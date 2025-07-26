Свято 26 липня: що суворо заборонено робити, прикмети і у кого День ангела

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий мученик Єрмолай жив у III столітті під час правління імператора Максиміана. Він був священником у Нікомидії, важливому місті на сході Римської імперії (нині це Ізміт у Туреччині).

Єрмолай був ревним християнином і активно проповідував свою віру, попри жорстокі переслідування з боку римської влади.

За переказами, Єрмолай загинув мученицькою смертю за свою віру. Його схопили за наказом Максиміана, бо він відмовився зректися Христа. За це його піддали жорстоким катуванням і врешті вбили.

Святий Єрмолай шанується як у православній, так і в католицькій церквах, належить до Нікомидійських мучеників, і його ім'я згадується у багатьох літургійних текстах та молитвах.

Що не можна робити сьогодні, 26 липня: головні заборони дня

Згідно з віруваннями та народними традиціями українців, сьогодні, 26 липня, бажано не робити таке:

Працювати на городі чи в полі. Цей день вважається несприятливим для важкої праці на землі.

Цей день вважається несприятливим для важкої праці на землі. Займатися рукоділлям. Вважається, що роботи, пов'язані з рукоділлям, можуть принести невдачу.

Вважається, що роботи, пов'язані з рукоділлям, можуть принести невдачу. Лінуватися чи пліткувати. Варто уникати неробства та поширення чуток, щоб не накликати негаразди.

Варто уникати неробства та поширення чуток, щоб не накликати негаразди. Готувати випічку зі старого борошна. За повір'ями, це може "повернути" біди і негаразди в дім.

Народні прикмети та традиції 26 липня

Наші предки здавна спостерігали за природою цього дня, щоб передбачити погоду та врожай:

Вранці багато роси - до швидкої грози.

На липі з’явилося жовте листя - до ранньої осені.

Ластівки літають низько - скоро почнеться дощ.

Сильно кусаються мухи - також віщує дощ.

Жаби стрибають біля водойм – очікуйте на дощ.

Цього дня зазвичай починають робити заготовки на зиму, варити компоти та домашнє вино. Також 26 липня рекомендується присвятити себе улюбленим хобі.

Хто святкує День ангела 26 липня?

Сьогодні свої іменини святкують: Сергій, Гнат, Федір.

За гороскопом люди, які народилися 26 липня, є Левами.

Які свята ще відзначають в Україні та світі 26 липня?

Окрім церковного свята, сьогодні, 26 липня, у світі відзначаються й інші важливі дати: