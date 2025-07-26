Свято 26 липня: що суворо заборонено робити, прикмети і у кого День ангела

Сьогодні, 26 липня, православні українці вшановують пам’ять святого мученика Єрмолая. Цей день несе в собі не лише глибокий релігійний зміст, а й особливі заборони, народні прикмети та традиції, яких наші предки дотримувалися століттями. Крім того, сьогодні в Україні - День працівників торгівлі. А в світі відзначають День дядька та тітки.
РБК-Україна розповідає, чого варто уникати цього дня і що він віщує.
Святий мученик Єрмолай жив у III столітті під час правління імператора Максиміана. Він був священником у Нікомидії, важливому місті на сході Римської імперії (нині це Ізміт у Туреччині).
Єрмолай був ревним християнином і активно проповідував свою віру, попри жорстокі переслідування з боку римської влади.
За переказами, Єрмолай загинув мученицькою смертю за свою віру. Його схопили за наказом Максиміана, бо він відмовився зректися Христа. За це його піддали жорстоким катуванням і врешті вбили.
Святий Єрмолай шанується як у православній, так і в католицькій церквах, належить до Нікомидійських мучеників, і його ім'я згадується у багатьох літургійних текстах та молитвах.
Згідно з віруваннями та народними традиціями українців, сьогодні, 26 липня, бажано не робити таке:
Наші предки здавна спостерігали за природою цього дня, щоб передбачити погоду та врожай:
Цього дня зазвичай починають робити заготовки на зиму, варити компоти та домашнє вино. Також 26 липня рекомендується присвятити себе улюбленим хобі.
Сьогодні свої іменини святкують: Сергій, Гнат, Федір.
За гороскопом люди, які народилися 26 липня, є Левами.
Окрім церковного свята, сьогодні, 26 липня, у світі відзначаються й інші важливі дати:
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт Православної Церкви України, християнський портал КІРІОС, Вікіпедія.