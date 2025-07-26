Праздник 26 июля: что строго запрещено делать, приметы и у кого День ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой мученик Ермолай жил в III веке во время правления императора Максимиана. Он был священником в Никомидии, важном городе на востоке Римской империи (ныне это Измит в Турции).

Ермолай был ревностным христианином и активно проповедовал свою веру, несмотря на жестокие преследования со стороны римских властей.

По преданию, Ермолай погиб мученической смертью за свою веру. Его схватили по приказу Максимиана, потому что он отказался отречься от Христа. За это его подвергли жестоким пыткам и в конце концов убили.

Святой Ермолай почитается как в православной, так и в католической церквях, относится к Никомидийским мученикам, и его имя упоминается во многих литургических текстах и молитвах.

Что нельзя делать сегодня, 26 июля: главные запреты дня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня, 26 июля, желательно не делать следующее:

Работать на огороде или в поле. Этот день считается неблагоприятным для тяжелого труда на земле.

Этот день считается неблагоприятным для тяжелого труда на земле. Заниматься рукоделием. Считается, что работы, связанные с рукоделием, могут принести неудачу.

Считается, что работы, связанные с рукоделием, могут принести неудачу. Лениться или сплетничать. Стоит избегать безделья и распространения слухов, чтобы не навлечь неурядицы.

Стоит избегать безделья и распространения слухов, чтобы не навлечь неурядицы. Готовить выпечку из старой муки. По поверьям, это может "вернуть" беды и неурядицы в дом.

Народные приметы и традиции 26 июля

Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать погоду и урожай:

Утром много росы - к скорой грозе.

На липе появились желтые листья - к ранней осени.

Ласточки летают низко - скоро начнется дождь.

Сильно кусаются мухи - также предвещает дождь.

Лягушки прыгают возле водоемов - ожидайте дождя.

В этот день обычно начинают делать заготовки на зиму, варить компоты и домашнее вино. Также 26 июля рекомендуется посвятить себя любимым хобби.

Кто празднует День ангела 26 июля?

Сегодня свои именины празднуют: Сергей, Игнат, Федор.

По гороскопу люди, которые родились 26 июля, являются Львами.

Какие праздники еще отмечают в Украине и мире 26 июля?

Кроме церковного праздника, сегодня, 26 июля, в мире отмечаются и другие важные даты: