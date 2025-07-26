Праздник 26 июля: что строго запрещено делать, приметы и у кого День ангела

Сегодня, 26 июля, православные украинцы чтят память святого мученика Ермолая. Этот день несет в себе не только глубокий религиозный смысл, но и особые запреты, народные приметы и традиции, которых наши предки придерживались веками. Кроме того, сегодня в Украине - День работников торговли. А в мире отмечают День дяди и тети.
РБК-Украина рассказывает, чего стоит избегать в этот день и что он предвещает.
Святой мученик Ермолай жил в III веке во время правления императора Максимиана. Он был священником в Никомидии, важном городе на востоке Римской империи (ныне это Измит в Турции).
Ермолай был ревностным христианином и активно проповедовал свою веру, несмотря на жестокие преследования со стороны римских властей.
По преданию, Ермолай погиб мученической смертью за свою веру. Его схватили по приказу Максимиана, потому что он отказался отречься от Христа. За это его подвергли жестоким пыткам и в конце концов убили.
Святой Ермолай почитается как в православной, так и в католической церквях, относится к Никомидийским мученикам, и его имя упоминается во многих литургических текстах и молитвах.
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня, 26 июля, желательно не делать следующее:
Наши предки издавна наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать погоду и урожай:
В этот день обычно начинают делать заготовки на зиму, варить компоты и домашнее вино. Также 26 июля рекомендуется посвятить себя любимым хобби.
Сегодня свои именины празднуют: Сергей, Игнат, Федор.
По гороскопу люди, которые родились 26 июля, являются Львами.
Кроме церковного праздника, сегодня, 26 июля, в мире отмечаются и другие важные даты:
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При написании материала были использованы источники: сайт Православной Церкви Украины, христианский портал КИРИОС, Википедия.