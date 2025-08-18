Свято 18 серпня: чому сьогодні заборонено носити чорний одяг і чим особливий цей понеділок

У понеділок, 18 серпня, церква згадує про святих мучеників Флора і Лавра. Ці брати увійшли в історію як захисники тварин, зокрема коней, а їхня історія стала прикладом відданості вірі навіть перед жорстокими випробуваннями.
Що треба робити сьогодні та чому не варто носити чорний одяг, розповідає РБК-Україна.
Флор і Лавр були каменотесами і мешкали на території сучасних Балкан у II столітті. Їх навчили ремесла два християнина Прокл і Максим, які не тільки передали знання, а й віру.
Під час будівництва язичницького храму брати зцілили сина жерця, після чого вся родина навернулася до Христа. Закінчивши роботу, святі розбили ідолів у храмі та поставили хрест. За це їх схопили й живцем замурували в колодязі.
Згодом мощі Флора і Лавра були знайдені неушкодженими, а самі брати стали відомі як небесні покровителі коней. На іконах їх часто зображують поруч із цими тваринами.
За народними повір'ями, день Флора і Лавра вважається особливим, тож варто дотримуватись кількох важливих заборон:
Крім того, вважалося, що цього дня коні повинні відпочити. Їх не запрягали і не використовували в роботі, лише годували, чистили та дякували за службу.
Однією з важливих традицій було збирання полину. Його несли додому і ховали в затишне місце, щоб відігнати злих духів і вберегти родину від біди.
Серед прикмет на цей день наші предки звертали увагу на небо, повітря та хмари:
Окрім цього, якщо на світанку небо буде червоним, то буде вітер із дощем. А от спека віщує дощовий вересень
Також раніше вірили, що цього дня природа подає перші натяки про зміну сезону, подекуди вже можливі легкі приморозки.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар та Day Today.