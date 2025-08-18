UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Свято 18 серпня: чому сьогодні заборонено носити чорний одяг і чим особливий цей понеділок

Яке сьогодні свято (фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

У понеділок, 18 серпня, церква згадує про святих мучеників Флора і Лавра. Ці брати увійшли в історію як захисники тварин, зокрема коней, а їхня історія стала прикладом відданості вірі навіть перед жорстокими випробуваннями.

Що треба робити сьогодні та чому не варто носити чорний одяг, розповідає РБК-Україна.

Хто такі Флор і Лавр

Флор і Лавр були каменотесами і мешкали на території сучасних Балкан у II столітті. Їх навчили ремесла два християнина Прокл і Максим, які не тільки передали знання, а й віру.

Під час будівництва язичницького храму брати зцілили сина жерця, після чого вся родина навернулася до Христа. Закінчивши роботу, святі розбили ідолів у храмі та поставили хрест. За це їх схопили й живцем замурували в колодязі.

Згодом мощі Флора і Лавра були знайдені неушкодженими, а самі брати стали відомі як небесні покровителі коней. На іконах їх часто зображують поруч із цими тваринами.

Що не можна робити 18 серпня

За народними повір'ями, день Флора і Лавра вважається особливим, тож варто дотримуватись кількох важливих заборон:

  • Утримайтесь від сварок, гострих слів та пліток
  • Не ображайте тварин, це може обернутись бідою
  • Не одягайте темного, чорне притягує негаразди.

Крім того, вважалося, що цього дня коні повинні відпочити. Їх не запрягали і не використовували в роботі, лише годували, чистили та дякували за службу.

Традиції та прикмети на 18 серпня

Однією з важливих традицій було збирання полину. Його несли додому і ховали в затишне місце, щоб відігнати злих духів і вберегти родину від біди.

Серед прикмет на цей день наші предки звертали увагу на небо, повітря та хмари:

  • Відчувається прохолода, то чекайте на дощ
  • Низько пливуть хмари, то буде тривала негода
  • Ясний день - до швидкої зміни погоди.

Окрім цього, якщо на світанку небо буде червоним, то буде вітер із дощем. А от спека віщує дощовий вересень

Також раніше вірили, що цього дня природа подає перші натяки про зміну сезону, подекуди вже можливі легкі приморозки.

У кого сьогодні День ангела

На ваші привітання чекатимуть:

  • Георгій
    Григорій
  • Денис
  • Євген
  • Омелян
  • Іван
  • Іларіон
  • Лев
  • Макар
  • Михайло
  • Уляна
  • Марія
  • Нонна
  • Євдокія
  • Христина.

Міжнародні свята 18 серпня

Також сьогодні відзначають:

  • День Піно-нуар
  • Всесвітній день дослідження раку молочної залози
  • День протизаплідних пігулок.

Вас може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар та Day Today.

Читайте РБК-Україна в Google News
День ангелаЦерковний календарПрикметиСвята