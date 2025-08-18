Праздник 18 августа: почему сегодня запрещено носить черную одежду и чем особенный этот понедельник

В понедельник, 18 августа, церковь вспоминает о святых мучениках Флоре и Лавре. Эти братья вошли в историю как защитники животных, в частности лошадей, а их история стала примером преданности вере даже перед жестокими испытаниями.
Флор и Лавр были каменотесами и жили на территории современных Балкан во II веке.
Флор и Лавр были каменотесами и жили на территории современных Балкан во II веке. Их научили ремеслу два христианина Прокл и Максим, которые не только передали знания, но и веру.
Во время строительства языческого храма братья исцелили сына жреца, после чего вся семья обратилась ко Христу. Закончив работу, святые разбили идолов в храме и поставили крест. За это их схватили и заживо замуровали в колодце.
Впоследствии мощи Флора и Лавра были найдены невредимыми, а сами братья стали известны как небесные покровители лошадей. На иконах их часто изображают рядом с этими животными.
По народным поверьям, день Флора и Лавра считается особенным, поэтому стоит придерживаться нескольких важных запретов:
Кроме того, считалось, что в этот день лошади должны отдохнуть. Их не запрягали и не использовали в работе, только кормили, чистили и благодарили за службу.
Одной из важных традиций был сбор полыни. Ее несли домой и прятали в укромное место, чтобы отогнать злых духов и уберечь семью от беды.
Среди примет на этот день наши предки обращали внимание на небо, воздух и облака:
Кроме этого, если на рассвете небо будет красным, то будет ветер с дождем. А вот жара предвещает дождливый сентябрь
Также раньше верили, что в этот день природа подает первые намеки о смене сезона, кое-где уже возможны легкие заморозки.
На ваши поздравления будут ждать:
Также сегодня отмечают:
