Праздник 18 августа: почему сегодня запрещено носить черную одежду и чем особенный этот понедельник

Какой сегодня праздник (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

В понедельник, 18 августа, церковь вспоминает о святых мучениках Флоре и Лавре. Эти братья вошли в историю как защитники животных, в частности лошадей, а их история стала примером преданности вере даже перед жестокими испытаниями.

Что надо делать сегодня и почему не стоит носить черную одежду, рассказывает РБК-Украина.

Кто такие Флор и Лавр

Флор и Лавр были каменотесами и жили на территории современных Балкан во II веке. Их научили ремеслу два христианина Прокл и Максим, которые не только передали знания, но и веру.

Во время строительства языческого храма братья исцелили сына жреца, после чего вся семья обратилась ко Христу. Закончив работу, святые разбили идолов в храме и поставили крест. За это их схватили и заживо замуровали в колодце.

Впоследствии мощи Флора и Лавра были найдены невредимыми, а сами братья стали известны как небесные покровители лошадей. На иконах их часто изображают рядом с этими животными.

Что нельзя делать 18 августа

По народным поверьям, день Флора и Лавра считается особенным, поэтому стоит придерживаться нескольких важных запретов:

  • Воздержитесь от ссор, острых слов и сплетен
  • Не обижайте животных, это может обернуться бедой
  • Не одевайте темного, черное притягивает проблемы.

Кроме того, считалось, что в этот день лошади должны отдохнуть. Их не запрягали и не использовали в работе, только кормили, чистили и благодарили за службу.

Традиции и приметы на 18 августа

Одной из важных традиций был сбор полыни. Ее несли домой и прятали в укромное место, чтобы отогнать злых духов и уберечь семью от беды.

Среди примет на этот день наши предки обращали внимание на небо, воздух и облака:

  • Чувствуется прохлада, то ждите дождя
  • Низко плывут облака, то будет длительная непогода
  • Ясный день - к быстрой смене погоды.

Кроме этого, если на рассвете небо будет красным, то будет ветер с дождем. А вот жара предвещает дождливый сентябрь

Также раньше верили, что в этот день природа подает первые намеки о смене сезона, кое-где уже возможны легкие заморозки.

У кого сегодня День ангела

На ваши поздравления будут ждать:

  • Георгий
    Григорий
  • Денис
  • Евгений
  • Емельян
  • Иван
  • Илларион
  • Лев
  • Макар
  • Михаил
  • Ульяна
  • Мария
  • Нонна
  • Евдокия
  • Кристина.

Международные праздники 18 августа

Также сегодня отмечают:

  • День Пино-нуар
  • Всемирный день исследования рака молочной железы
  • День противозачаточных таблеток.

При написании материала были использованы следующие источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь и Day Today.

