Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Свято 17 серпня: як правильно провести день і відвернути нещастя

Яке свято 17 серпня відзначають в Україні (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Сьогодні, 17 серпня 2025 року, в Україні та світі відзначають низку важливих церковних і міжнародних свят. У цей день віряни дотримуються давніх народних традицій та прикмет, щоб залучити добробут та уникнути негараздів.

РБК-Україна розповідає, яке свято 17 серпня, що можна і не можна робити в цей день.

Які церковні свята 17 серпня

В Україні вшановують преподобного Аліпія Печерського, знаного іконописця Києво-Печерської лаври. Він жив у XI-XII століттях та присвятив життя служінню Богу, а також прославився як лікар і ювелір.

Його твори відзначалися глибиною та досконалістю техніки, деякі з них навіть збереглися. Ікони преподобного, як і він сам, вважалися чудотворними. Він неодноразово рятував безнадійно хворих, які зверталися до нього по допомогу.

Цього ж дня церква вшановує мученика Мирона, який постраждав за віру в період гонінь на християн. Він прославився стійкістю та мужністю.

Попри переслідування, продовжував захищати свою паству і допомагати людям переходити до християнства.

Про що молитися 17 серпня

У молитвах до мученика просять про непохитність у вірі, мир, злагоду в житті та серці. Про допомогу у подоланні життєвих труднощів, а також про захист від ворогів та перемогу над злом.

До Аліпія звертаються по натхнення та благословення в іконописанні, творчості,  просять про зцілення від хвороб, а також духовне прозріння.

Що не можна робити 17 серпня

  • Сваритися та лихословити.
  • Руйнувати рослини та ображати тварин.
  • Носити чорний одяг - темні кольори притягують нещастя.
  • Ходити на кладовище.
  • Відмовляти в допомозі нужденним.
  • Одружуватися.

Вважалося, що цього дня мертві відвідують один одного, тому їх краще не турбувати. Інакше біди не уникнути!

Також це несприятливий день для весілля. Вірили, що союз буде неміцним.

Народні прикмети 17 серпня 

  • Ясна погода до вечора - чекайте негоди.
  • Якщо спекотно, то у вересні буде багато дощів.
  • Гарна погода віщує ранню весну.
  • Зірки червонуватого відтінку - скоро буде дощ та вітер.
  • Собака з кішкою сваряться - до негараздів у родині.

Традиції 17 серпня

У народі було заведено допомагати вдовам, сиротам і знедоленим. Відмовити у допомозі - великий гріх.

Також існувала традиція викидати або спалювати старі речі. Вірили, що разом із ними зникають хвороби та нещастя.

Хто святкує день ангела 17 серпня

Іменини сьогодні відзначають: Дмитро, Ілля, Олексій, Павло, Мирон, Уляна.

Міжнародні свята 17 серпня

День картоплі

Свято, яке щорічно відзначають в США на честь однієї з найпопулярніших овочевих культур. Традиційно цього дня тішать рідних стравами з картоплі. 

День магазинів секонд-хенду

Неофіційне свято, яке привертає увагу до культури сталого та повторного споживання речей.

Міжнародний день чорного кота

Мета свята - зруйнувати забобони та стереотипи, які століттями переслідували чорних котів. У багатьох культурах вони вважалися провісниками біди, тож на їхню підтримку створили особливий день.

Також в цей день звертають увагу на важливість дбайливого ставлення до тварин, які опинилися в притулках. Зокрема чорних котів забирають найменше.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: сайти "Ближче до Бога" та Day Today.

