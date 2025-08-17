Праздник 17 августа: как правильно провести день и предотвратить несчастья

Сегодня, 17 августа 2025 года, в Украине и мире отмечают ряд важных церковных и международных праздников. В этот день верующие придерживаются древних народных традиций и примет, чтобы привлечь благополучие и избежать невзгод.
В Украине чествуют преподобного Алипия Печерского, известного иконописца Киево-Печерской лавры. Он жил в XI-XII веках и посвятил жизнь служению Богу, а также прославился как врач и ювелир.
Его произведения отличались глубиной и совершенством техники, некоторые из них даже сохранились. Иконы преподобного, как и он сам, считались чудотворными. Он неоднократно спасал безнадежно больных, которые обращались к нему за помощью.
В этот же день церковь чтит мученика Мирона, который пострадал за веру во времена гонений на христиан. Он прославился стойкостью и мужеством.
Несмотря на преследования, продолжал защищать свою паству и помогать людям переходить в христианство.
В молитвах к мученику просят о непоколебимости в вере, мире, согласии в жизни и сердце. О помощи в преодолении жизненных трудностей, а также о защите от врагов и победе над злом.
К Алипию обращаются за вдохновением и благословением в иконописании, творчестве, просят об исцелении от болезней, а также духовном прозрении.
Считалось, что в этот день мертвые посещают друг друга, поэтому их лучше не беспокоить. Иначе беды не избежать!
Также это неблагоприятный день для свадьбы. Верили, что союз будет непрочным.
В народе было принято помогать вдовам, сиротам и обездоленным. Отказать в помощи - большой грех.
Также существовала традиция выбрасывать или сжигать старые вещи. Верили, что вместе с ними исчезают болезни и несчастья.
Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Илья, Алексей, Павел, Мирон, Ульяна, Мирон, Ульяна.
День картофеля
Праздник, который ежегодно отмечают в США в честь одной из самых популярных овощных культур. Традиционно в этот день радуют родных блюдами из картофеля.
День магазинов секонд-хенда
Неофициальный праздник, который привлекает внимание к культуре устойчивого и повторного потребления вещей.
Международный день черного кота
Цель праздника - разрушить предрассудки и стереотипы, которые веками преследовали черных котов. Во многих культурах они считались предвестниками беды, поэтому в их поддержку создали особый день.
Также в этот день обращают внимание на важность бережного отношения к животным, которые оказались в приютах. В частности черных котов забирают меньше всего.
