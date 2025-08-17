RU

Праздник 17 августа: как правильно провести день и предотвратить несчастья

Праздник 17 августа: как правильно провести день и предотвратить несчастья

Какой праздник 17 августа отмечают в Украине (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Сегодня, 17 августа 2025 года, в Украине и мире отмечают ряд важных церковных и международных праздников. В этот день верующие придерживаются древних народных традиций и примет, чтобы привлечь благополучие и избежать невзгод.

РБК-Украина рассказывает, какой праздник 17 августа, что можно и нельзя делать в этот день.

Какие церковные праздники 17 августа

В Украине чествуют преподобного Алипия Печерского, известного иконописца Киево-Печерской лавры. Он жил в XI-XII веках и посвятил жизнь служению Богу, а также прославился как врач и ювелир.

Его произведения отличались глубиной и совершенством техники, некоторые из них даже сохранились. Иконы преподобного, как и он сам, считались чудотворными. Он неоднократно спасал безнадежно больных, которые обращались к нему за помощью.

В этот же день церковь чтит мученика Мирона, который пострадал за веру во времена гонений на христиан. Он прославился стойкостью и мужеством.

Несмотря на преследования, продолжал защищать свою паству и помогать людям переходить в христианство.

О чем молиться 17 августа

В молитвах к мученику просят о непоколебимости в вере, мире, согласии в жизни и сердце. О помощи в преодолении жизненных трудностей, а также о защите от врагов и победе над злом.

К Алипию обращаются за вдохновением и благословением в иконописании, творчестве, просят об исцелении от болезней, а также духовном прозрении.

Что нельзя делать 17 августа

  • Ссориться и сквернословить.
  • Разрушать растения и оскорблять животных.
  • Носить черную одежду - темные цвета притягивают несчастья.
  • Ходить на кладбище.
  • Отказывать в помощи нуждающимся.
  • Вступать в брак.

Считалось, что в этот день мертвые посещают друг друга, поэтому их лучше не беспокоить. Иначе беды не избежать!

Также это неблагоприятный день для свадьбы. Верили, что союз будет непрочным.

Народные приметы 17 августа

  • Ясная погода к вечеру - ждите непогоды.
  • Если жарко, то в сентябре будет много дождей.
  • Хорошая погода предвещает раннюю весну.
  • Звезды красноватого оттенка - скоро будет дождь и ветер.
  • Собака с кошкой ссорятся - к неурядицам в семье.

Традиции 17 августа

В народе было принято помогать вдовам, сиротам и обездоленным. Отказать в помощи - большой грех.

Также существовала традиция выбрасывать или сжигать старые вещи. Верили, что вместе с ними исчезают болезни и несчастья.

Кто празднует день ангела 17 августа

Именины сегодня отмечают: Дмитрий, Илья, Алексей, Павел, Мирон, Ульяна, Мирон, Ульяна.

Международные праздники 17 августа

День картофеля

Праздник, который ежегодно отмечают в США в честь одной из самых популярных овощных культур. Традиционно в этот день радуют родных блюдами из картофеля.

День магазинов секонд-хенда

Неофициальный праздник, который привлекает внимание к культуре устойчивого и повторного потребления вещей.

Международный день черного кота

Цель праздника - разрушить предрассудки и стереотипы, которые веками преследовали черных котов. Во многих культурах они считались предвестниками беды, поэтому в их поддержку создали особый день.

Также в этот день обращают внимание на важность бережного отношения к животным, которые оказались в приютах. В частности черных котов забирают меньше всего.

При написании материала были использованы следующие источники: сайты "Ближче до Бога" и Day Today.

