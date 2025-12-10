UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Святковий образ дружини Стейтема: ідеальна сукня для зимових вечірок

Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Катерина Собкова

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі - справжня ікона стилю, на яку хочуть бути схожими багато дівчат. Цього разу вона продемонструвала, якою має бути ідеальна сукня для зимових свят.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Який "лук" вибрала дружина Стейтема

Головний акцент - сукня

Сукня має чіткий скульптурний крій з помітними плечима та V-подібним вирізом, що додає жіночності та створює сучасний драматичний силует.

Мінідовжина робить образ грайливим і підкреслює ноги, а цупка тканина тримає форму і надає луку відчуття архітектурної точності.

Світлий кремовий відтінок відмінно контрастує з традиційними святковими елементами, створюючи теплий і витончений зимовий образ.

Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Розкішні прикраси

Образ доповнюють масивні прикраси - кольє з великими ланками з білого металу, сережки-підвіски та лаконічні каблучки з діамантами.

Поєднання нейтральної сукні та яскравого срібного блиску створює ефектний святковий контраст, що асоціюється з мерехтінням льодових кристалів і зимовим гламуром.

Розі Гантінгтон-Вайтлі показала лук на Новий рік (фото: instagram.com/rosiehw)

Сукня Розі Гантінгтон-Вайтлі - це поєднання сучасного мінімалізму і святкового гламуру. Вона підходить для тих, хто хоче мати розкішний, стильний і водночас не переобтяжений вигляд на зимових вечірках і новорічних святах.

Розі Гантінгтон-Вайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

Як повторити образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Щоб відтворити святковий образ Розі в повсякденному житті або для вечірки, варто звернути увагу на кілька ключових правил.

Світлі відтінки для контрасту

Вибір кремових, слоново-кремових або білих суконь допомагає виділитися на тлі холодного зимового пейзажу і класичних темних пальт.

Світлі кольори не тільки підкреслюють жіночність, а й створюють гармонійний контраст із зимовими декораціями - снігом, ялинковою хвоєю або вогниками святкових гірлянд.

Мінімалізм + масивні аксесуари = ефект wow

Якщо сукня проста за кроєм і кольором, слід додати один або кілька виразних аксесуарів.

Масивне кольє, великі сережки чи браслети з білого золота або срібла миттєво перетворюють стриманий образ на святковий та ефектний.

Такий прийом дає змогу підкреслити сміливість стилю та надати образу завершеності без перевантаження.

Яскраві акценти через взуття або сумку

Ще один спосіб додати динаміки образу - контрастне взуття або сумка. Наприклад, класичні чорні човники або ботильйони, сумка яскравого відтінку або з металічним блиском, допомагають зробити образ цікавішим і сучаснішим.

Такий прийом особливо корисний, якщо обираєте світлу або мінімалістичну сукню, адже аксесуари стають родзинкою всього look.

Розі Гантінгтон-Вайтлі задає тренди (фото: instagram.com/rosiehw)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиСтиль життяТренди