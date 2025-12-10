ua en ru
З чим носити пальто цієї зими: стильний приклад від Насті Каменських

Середа 10 грудня 2025 07:16
Настя Каменських
Автор: Катерина Собкова

Співачка Настя Каменських показала ефектний образ на зиму 2026 у насичених коричневих відтінках. Довге пальто оверсайз, високі чоботи та стильні аксесуари створюють сучасний "лук", який ідеальний для прогулянок мегаполісом.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала Каменських

Пальто

Центральний елемент образу - довге вовняне пальто насиченого коричневого кольору, що нагадує відтінок гіркого шоколаду.

Оверсайз-силует з трохи завищеними плечима відповідає тренду power dressing і надає образу драматичності. Довжина максі підкреслює елегантність і створює витончений силует.

Деякі фото демонструють високий розріз спереду, що дає змогу акцентувати увагу на взутті та ногах, додаючи в образ динаміки.

Настя Каменських

Взуття

Образ доповнюють високі шкіряні чоботи рудого відтінку.

Гострий носок і довжина майже до коліна візуально подовжують ноги й балансують довжину пальта з мінідовжиною шортів, що визирають знизу.

Таке взуття робить образ одночасно елегантним і сміливим.

Нижній шар

Під пальто артистка одягла ультракороткі шорти чорного відтінку з екошкіри та светр з високим горлом на блискавці, які роблять "лук" багатошаровим і сучасним.

Каменських показала модний лук

Аксесуари

Аксесуари відіграють важливу роль у формуванні стилю. На голові Каменських зав'язана хустка нейтрального бежевого відтінку, яка надає образу нотку елегантності в дусі 50-60-х років.

Сумка-тоут зі шкіри з тисненням під крокодила насиченого винного кольору створює розкішний контраст з матовою текстурою пальта.

Деталі доповнюють образ: великі окуляри з помаранчевими лінзами додають яскравий колірний акцент.

Каменських продемонструвала тренди зими 2026

Образ Насті Каменських демонструє вміння працювати з багатошаровістю, поєднувати різні текстури - матові та глянцеві, а також драматичні аксесуари.

У результаті виходить теплий, елегантний і максимально трендовий "лук", придатний для прогулянок мегаполісом, ділових зустрічей, посиденьок з подругами, походів у кіно або картинну галерею.

Настя Каменських

