Джамала показала трендовий зимовий "лук": широкі джинси та светр на плечах

Джамала продемонструвала стильний міський "лук", поєднавши широкі джинси з трикотажним светром на плечах. У цьому образі поєднуються комфорт, ретро-акценти та актуальні тренди сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал It's me, Jamala.

Який "лук" вибрала Джамала

Джинси

Широкі, довгі моделі з високою талією насиченого темно-синього кольору. Такі джинси витіснили модель скінні та залишаються одним із головних трендів останніх сезонів. Вони створюють розслаблений силует, підкреслюють талію і візуально подовжують ноги.

Верх

Трикотажний светр з коміром поло в горизонтальну смужку. Такий принт надає образу французького шику, легкості й актуального ретро-акценту.

Акцент

Светр коричневого відтінку, недбало накинутий на плечі. Цей прийом надає багатошаровості, текстури та невимушеної елегантності образу.

Джамала показала модний образ (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Стилізація та аксесуари

Акцент на талії : висока посадка джинсів підкреслює фігуру, а акуратна довжина верху врівноважує об'єм широких штанів.

: висока посадка джинсів підкреслює фігуру, а акуратна довжина верху врівноважує об'єм широких штанів. Головний убір : кепі - яскравий ретро-аксесуар, що завершує формування міського образу.

: кепі - яскравий ретро-аксесуар, що завершує формування міського образу. Взуття: чорні чоботи-"козаки" з гострим носком, сховані під довгими джинсами, подовжують ноги та роблять силует більш витягнутим.

"Лук" Джамали - це поєднання комфорту і стилю, де класичні елементи (бретонська смужка) гармонійно поєднуються з трендовими фасонами (широкі джинси) і актуальними стилізаційними прийомами (светр на плечах).

Образ виглядає продуманим і динамічним, підтверджуючи, що міський casual може бути модним, комфортним і витонченим одночасно.

Чим доповнити образ як у Джамали

Сумка: невелика сумка через плече або крос-боді в нейтральних відтінках (чорний, коричневий, бордовий). Вона надає образу завершеності та підкреслює міський стиль.

невелика сумка через плече або крос-боді в нейтральних відтінках (чорний, коричневий, бордовий). Вона надає образу завершеності та підкреслює міський стиль. Прикраси: мінімалістичні золоті або срібні аксесуари - сережки-кільця, лаконічний браслет або тонке кільце. Вони роблять образ більш витонченим без перевантаження деталей.

мінімалістичні золоті або срібні аксесуари - сережки-кільця, лаконічний браслет або тонке кільце. Вони роблять образ більш витонченим без перевантаження деталей. Шарф: легкий вовняний або кашеміровий шарф нейтрального відтінку можна обережно накинути на шию, що додасть затишку і стилю, особливо в прохолодну погоду.

легкий вовняний або кашеміровий шарф нейтрального відтінку можна обережно накинути на шию, що додасть затишку і стилю, особливо в прохолодну погоду. Пальто: довге пальто нейтрального відтінку.

довге пальто нейтрального відтінку. Куртка: коротка стьобана куртка або пуховик.

Джамала задає тренди (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)