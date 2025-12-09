ua en ru
Мода та краса

Джамала показала трендовий зимовий "лук": широкі джинси та светр на плечах

Вівторок 09 грудня 2025 07:15
Джамала показала трендовий зимовий "лук": широкі джинси та светр на плечах Джамала (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Джамала продемонструвала стильний міський "лук", поєднавши широкі джинси з трикотажним светром на плечах. У цьому образі поєднуються комфорт, ретро-акценти та актуальні тренди сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал It's me, Jamala.

Який "лук" вибрала Джамала

Джинси

Широкі, довгі моделі з високою талією насиченого темно-синього кольору. Такі джинси витіснили модель скінні та залишаються одним із головних трендів останніх сезонів. Вони створюють розслаблений силует, підкреслюють талію і візуально подовжують ноги.

Верх

Трикотажний светр з коміром поло в горизонтальну смужку. Такий принт надає образу французького шику, легкості й актуального ретро-акценту.

Акцент

Светр коричневого відтінку, недбало накинутий на плечі. Цей прийом надає багатошаровості, текстури та невимушеної елегантності образу.

Джамала показала трендовий зимовий &quot;лук&quot;: широкі джинси та светр на плечахДжамала показала модний образ (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

Стилізація та аксесуари

  • Акцент на талії: висока посадка джинсів підкреслює фігуру, а акуратна довжина верху врівноважує об'єм широких штанів.
  • Головний убір: кепі - яскравий ретро-аксесуар, що завершує формування міського образу.
  • Взуття: чорні чоботи-"козаки" з гострим носком, сховані під довгими джинсами, подовжують ноги та роблять силует більш витягнутим.

"Лук" Джамали - це поєднання комфорту і стилю, де класичні елементи (бретонська смужка) гармонійно поєднуються з трендовими фасонами (широкі джинси) і актуальними стилізаційними прийомами (светр на плечах).

Образ виглядає продуманим і динамічним, підтверджуючи, що міський casual може бути модним, комфортним і витонченим одночасно.

Чим доповнити образ як у Джамали

  • Сумка: невелика сумка через плече або крос-боді в нейтральних відтінках (чорний, коричневий, бордовий). Вона надає образу завершеності та підкреслює міський стиль.
  • Прикраси: мінімалістичні золоті або срібні аксесуари - сережки-кільця, лаконічний браслет або тонке кільце. Вони роблять образ більш витонченим без перевантаження деталей.
  • Шарф: легкий вовняний або кашеміровий шарф нейтрального відтінку можна обережно накинути на шию, що додасть затишку і стилю, особливо в прохолодну погоду.
  • Пальто: довге пальто нейтрального відтінку.
  • Куртка: коротка стьобана куртка або пуховик.

Джамала показала трендовий зимовий &quot;лук&quot;: широкі джинси та светр на плечахДжамала задає тренди (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)

