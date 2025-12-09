Джамала показала трендовий зимовий "лук": широкі джинси та светр на плечах
Джамала продемонструвала стильний міський "лук", поєднавши широкі джинси з трикотажним светром на плечах. У цьому образі поєднуються комфорт, ретро-акценти та актуальні тренди сезону.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал It's me, Jamala.
Який "лук" вибрала Джамала
Джинси
Широкі, довгі моделі з високою талією насиченого темно-синього кольору. Такі джинси витіснили модель скінні та залишаються одним із головних трендів останніх сезонів. Вони створюють розслаблений силует, підкреслюють талію і візуально подовжують ноги.
Верх
Трикотажний светр з коміром поло в горизонтальну смужку. Такий принт надає образу французького шику, легкості й актуального ретро-акценту.
Акцент
Светр коричневого відтінку, недбало накинутий на плечі. Цей прийом надає багатошаровості, текстури та невимушеної елегантності образу.
Джамала показала модний образ (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)
Стилізація та аксесуари
- Акцент на талії: висока посадка джинсів підкреслює фігуру, а акуратна довжина верху врівноважує об'єм широких штанів.
- Головний убір: кепі - яскравий ретро-аксесуар, що завершує формування міського образу.
- Взуття: чорні чоботи-"козаки" з гострим носком, сховані під довгими джинсами, подовжують ноги та роблять силует більш витягнутим.
"Лук" Джамали - це поєднання комфорту і стилю, де класичні елементи (бретонська смужка) гармонійно поєднуються з трендовими фасонами (широкі джинси) і актуальними стилізаційними прийомами (светр на плечах).
Образ виглядає продуманим і динамічним, підтверджуючи, що міський casual може бути модним, комфортним і витонченим одночасно.
Чим доповнити образ як у Джамали
- Сумка: невелика сумка через плече або крос-боді в нейтральних відтінках (чорний, коричневий, бордовий). Вона надає образу завершеності та підкреслює міський стиль.
- Прикраси: мінімалістичні золоті або срібні аксесуари - сережки-кільця, лаконічний браслет або тонке кільце. Вони роблять образ більш витонченим без перевантаження деталей.
- Шарф: легкий вовняний або кашеміровий шарф нейтрального відтінку можна обережно накинути на шию, що додасть затишку і стилю, особливо в прохолодну погоду.
- Пальто: довге пальто нейтрального відтінку.
- Куртка: коротка стьобана куртка або пуховик.
Джамала задає тренди (фото: Telegram-канал It's me, Jamala)
