Святковий "лук" від дружини Решетніка: чорна сукня для корпоративу та вечірки

Який "лук" вибрала дружина Решетніка

Чорна сукня з блиском і пір'ям

Центральним елементом образу стала чорна сукня довжини міді, яка ідеально підкреслила фігуру Христини та створила елегантний силует.

Тканина сукні прикрашена делікатною вишивкою та аплікаціями з блискіток і бісеру: вертикальні візерунки зорово подовжують і роблять стрункішою фігуру.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Нижній край виконаний з напівпрозорої сітки або мережива з блискітками, що надає образу легкості та загадковості.

Особливу увагу привертає квадратний виріз декольте, що відкриває ключиці, і мініатюрні рукави-крильця зі штучного пір'я.

Цей елемент додає класичній чорній сукні нотки гламуру в стилі Великого Гетсбі, роблячи лук по-справжньому святковим.

"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Туфлі

Образ доповнений класичними чорними туфлями-човниками на високих підборах з квадратною блискучою пряжкою, яка перегукується з блиском сукні.

Аксесуари

Прикраси залишаються стриманими: тонкий ланцюжок з кулоном на шиї, витончений годинник на одній руці та золотий браслет на зап'ясті іншої.

Дружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Макіяж і зачіска

Зачіска і макіяж відповідають вечірньому стилю: хвилясте розпущене волосся з м'яким омбре додає об'єму, а класичний макіяж з акцентом на очах або губах (червона помада) ідеально завершують образ.

Образ Христини Решетнік - це майстер-клас святкового гламуру. Чорний колір залишається вічною класикою, а пір'я та блискітки роблять вбрання актуальним та ефектним для будь-якого новорічного чи різдвяного заходу.

"Лук" показує, як поєднувати класику з модними деталями для створення дорогого й елегантного святкового образу.

Дружина Решетніка показала модний образ для Нового року (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як повторити образ Христини Решетнік

Для корпоративу

Вибирайте більш стримані аксесуари: мінімалістичні прикраси, класичні туфлі-човники без зайвого блиску.

Пір'я і блискітки залишаються, але краще вибрати менш об'ємні елементи, щоб образ виглядав професійно.

Макіяж краще зробити більш природним, акцентуючи лише очі або губи без яскравих контрастів.

Для домашньої вечірки

Додайте легкі, зручні деталі: балетки або стильні ботильйони замість високих підборів.

Можна зменшити кількість блискіток або вибрати іншу тканину, щоб почуватися комфортно в колі друзів.

Аксесуари можуть бути веселішими чи креативнішими: великі сережки, яскравий клатч, сміливий ремінь.

Для святкування в ресторані

Тут доречні всі блискучі та ефектні елементи: пір'я, аплікації, мереживо.

Підберіть взуття на підборах і невеличку елегантну сумку-клатч, щоб образ мав урочистий і завершений вигляд.

Макіяж можна зробити вечірнім: smoky eyes або яскраві губи, волосся розпущене хвилями або з легкою укладкою.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)