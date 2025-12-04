Святковий "лук" від дружини Решетніка: чорна сукня для корпоративу та вечірки

Дружина ведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала святковий образ, який ідеально пасує для новорічного корпоративу або вечірки. Чорна сукня з блискітками й пір'ям поєднує класику з модними деталями, створюючи ефектний і незабутній "лук".
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Чорна сукня з блиском і пір'ям
Центральним елементом образу стала чорна сукня довжини міді, яка ідеально підкреслила фігуру Христини та створила елегантний силует.
Тканина сукні прикрашена делікатною вишивкою та аплікаціями з блискіток і бісеру: вертикальні візерунки зорово подовжують і роблять стрункішою фігуру.
Нижній край виконаний з напівпрозорої сітки або мережива з блискітками, що надає образу легкості та загадковості.
Особливу увагу привертає квадратний виріз декольте, що відкриває ключиці, і мініатюрні рукави-крильця зі штучного пір'я.
Цей елемент додає класичній чорній сукні нотки гламуру в стилі Великого Гетсбі, роблячи лук по-справжньому святковим.
Туфлі
Образ доповнений класичними чорними туфлями-човниками на високих підборах з квадратною блискучою пряжкою, яка перегукується з блиском сукні.
Аксесуари
Прикраси залишаються стриманими: тонкий ланцюжок з кулоном на шиї, витончений годинник на одній руці та золотий браслет на зап'ясті іншої.
Макіяж і зачіска
Зачіска і макіяж відповідають вечірньому стилю: хвилясте розпущене волосся з м'яким омбре додає об'єму, а класичний макіяж з акцентом на очах або губах (червона помада) ідеально завершують образ.
Образ Христини Решетнік - це майстер-клас святкового гламуру. Чорний колір залишається вічною класикою, а пір'я та блискітки роблять вбрання актуальним та ефектним для будь-якого новорічного чи різдвяного заходу.
"Лук" показує, як поєднувати класику з модними деталями для створення дорогого й елегантного святкового образу.
