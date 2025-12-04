UA

Святковий "лук" від дружини Решетніка: чорна сукня для корпоративу та вечірки

Христина Решетнік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Дружина ведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала святковий образ, який ідеально пасує для новорічного корпоративу або вечірки. Чорна сукня з блискітками й пір'ям поєднує класику з модними деталями, створюючи ефектний і незабутній "лук".

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Решетніка

Чорна сукня з блиском і пір'ям

Центральним елементом образу стала чорна сукня довжини міді, яка ідеально підкреслила фігуру Христини та створила елегантний силует.

Тканина сукні прикрашена делікатною вишивкою та аплікаціями з блискіток і бісеру: вертикальні візерунки зорово подовжують і роблять стрункішою фігуру.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Нижній край виконаний з напівпрозорої сітки або мережива з блискітками, що надає образу легкості та загадковості.

Особливу увагу привертає квадратний виріз декольте, що відкриває ключиці, і мініатюрні рукави-крильця зі штучного пір'я.

Цей елемент додає класичній чорній сукні нотки гламуру в стилі Великого Гетсбі, роблячи лук по-справжньому святковим.

"Лук" дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Туфлі

Образ доповнений класичними чорними туфлями-човниками на високих підборах з квадратною блискучою пряжкою, яка перегукується з блиском сукні.

Аксесуари

Прикраси залишаються стриманими: тонкий ланцюжок з кулоном на шиї, витончений годинник на одній руці та золотий браслет на зап'ясті іншої.

Дружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Макіяж і зачіска

Зачіска і макіяж відповідають вечірньому стилю: хвилясте розпущене волосся з м'яким омбре додає об'єму, а класичний макіяж з акцентом на очах або губах (червона помада) ідеально завершують образ.

Образ Христини Решетнік - це майстер-клас святкового гламуру. Чорний колір залишається вічною класикою, а пір'я та блискітки роблять вбрання актуальним та ефектним для будь-якого новорічного чи різдвяного заходу.

"Лук" показує, як поєднувати класику з модними деталями для створення дорогого й елегантного святкового образу.

Дружина Решетніка показала модний образ для Нового року (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як повторити образ Христини Решетнік

Для корпоративу

  • Вибирайте більш стримані аксесуари: мінімалістичні прикраси, класичні туфлі-човники без зайвого блиску.
  • Пір'я і блискітки залишаються, але краще вибрати менш об'ємні елементи, щоб образ виглядав професійно.
  • Макіяж краще зробити більш природним, акцентуючи лише очі або губи без яскравих контрастів.

Для домашньої вечірки

  • Додайте легкі, зручні деталі: балетки або стильні ботильйони замість високих підборів.
  • Можна зменшити кількість блискіток або вибрати іншу тканину, щоб почуватися комфортно в колі друзів.
  • Аксесуари можуть бути веселішими чи креативнішими: великі сережки, яскравий клатч, сміливий ремінь.

Для святкування в ресторані

  • Тут доречні всі блискучі та ефектні елементи: пір'я, аплікації, мереживо.
  • Підберіть взуття на підборах і невеличку елегантну сумку-клатч, щоб образ мав урочистий і завершений вигляд.
  • Макіяж можна зробити вечірнім: smoky eyes або яскраві губи, волосся розпущене хвилями або з легкою укладкою.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

