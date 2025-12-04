Праздничный "лук" от жены Решетника: черное платье для корпоратива и вечеринки

Жена ведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала праздничный образ, который идеально подходит для новогоднего корпоратива или вечеринки. Черное платье с блестками и перьями сочетает классику с модными деталями, создавая эффектный и запоминающийся "лук".
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Черное платье с блеском и перьями
Центральным элементом образа стало черное платье длины миди, которое идеально подчеркнуло фигуру Кристины и создало элегантный силуэт.
Ткань платья украшена деликатной вышивкой и аппликациями из блесток и бисера: вертикальные узоры зрительно удлиняют и стройнят фигуру.
Нижний край выполнен из полупрозрачной сетки или кружева с блестками, что придает образу легкости и загадочности.
Особое внимание привлекает квадратный вырез декольте, открывающий ключицы, и миниатюрные рукава-крылышки из искусственных перьев.
Этот элемент добавляет классическому черному платью нотки гламура в стиле Большого Гетсби, делая лук по-настоящему праздничным.
Туфли
Образ дополнен классическими черными туфлями-лодочками на высоком каблуке с квадратной блестящей пряжкой, которая перекликается с блеском платья.
Аксессуары
Украшения остаются сдержанными: тонкая цепочка с кулоном на шее, изящные часы на одной руке и золотой браслет на запястье другой.
Макияж и прическа
Прическа и макияж соответствуют вечернему стилю: волнистые распущенные волосы с мягким омбре добавляют объем, а классический макияж с акцентом на глазах или губах (красная помада) идеально завершают образ.
Образ Кристины Решетник - это мастер-класс праздничного гламура. Черный цвет остается вечной классикой, а перья и блестки делают наряды актуальными и эффектными для любого новогоднего или рождественского мероприятия.
"Лук" показывает, как сочетать классику с модными деталями для создания дорогого и элегантного праздничного образа.
