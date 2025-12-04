Праздничный "лук" от жены Решетника: черное платье для корпоратива и вечеринки

Какой "лук" выбрала жена Решетника

Черное платье с блеском и перьями

Центральным элементом образа стало черное платье длины миди, которое идеально подчеркнуло фигуру Кристины и создало элегантный силуэт.

Ткань платья украшена деликатной вышивкой и аппликациями из блесток и бисера: вертикальные узоры зрительно удлиняют и стройнят фигуру.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Нижний край выполнен из полупрозрачной сетки или кружева с блестками, что придает образу легкости и загадочности.

Особое внимание привлекает квадратный вырез декольте, открывающий ключицы, и миниатюрные рукава-крылышки из искусственных перьев.

Этот элемент добавляет классическому черному платью нотки гламура в стиле Большого Гетсби, делая лук по-настоящему праздничным.

"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Туфли

Образ дополнен классическими черными туфлями-лодочками на высоком каблуке с квадратной блестящей пряжкой, которая перекликается с блеском платья.

Аксессуары

Украшения остаются сдержанными: тонкая цепочка с кулоном на шее, изящные часы на одной руке и золотой браслет на запястье другой.

Жена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Макияж и прическа

Прическа и макияж соответствуют вечернему стилю: волнистые распущенные волосы с мягким омбре добавляют объем, а классический макияж с акцентом на глазах или губах (красная помада) идеально завершают образ.

Образ Кристины Решетник - это мастер-класс праздничного гламура. Черный цвет остается вечной классикой, а перья и блестки делают наряды актуальными и эффектными для любого новогоднего или рождественского мероприятия.

"Лук" показывает, как сочетать классику с модными деталями для создания дорогого и элегантного праздничного образа.

Жена Решетника показала модный образ для Нового года (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как повторить образ Кристины Решетник

Для корпоратива

Выбирайте более сдержанные аксессуары: минималистические украшения, классические туфли-лодочки без лишнего блеска.

Перья и блестки остаются, но лучше выбрать менее объемные элементы, чтобы образ выглядел профессионально.

Макияж лучше сделать более естественным, акцентируя лишь глаза или губы без ярких контрастов.

Для домашней вечеринки

Добавьте легкие, удобные детали: балетки или стильные ботильоны вместо высоких каблуков.

Можно уменьшить количество блесток или выбрать другую ткань, чтобы чувствовать себя комфортно в кругу друзей.

Аксессуары могут быть веселее или креативнее: большие серьги, яркий клатч, смелый ремень.

Для празднования в ресторане

Здесь уместны все блестящие и эффектные элементы: перья, аппликации, кружево.

Подберите обувь на каблуке и небольшую элегантную сумку-клатч, чтобы образ выглядел торжественно и завершено.

Макияж можно сделать вечерним: smoky eyes или яркие губы, волосы распущены волнами или с легкой укладкой.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)