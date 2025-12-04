RU

Праздничный "лук" от жены Решетника: черное платье для корпоратива и вечеринки

Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Жена ведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала праздничный образ, который идеально подходит для новогоднего корпоратива или вечеринки. Черное платье с блестками и перьями сочетает классику с модными деталями, создавая эффектный и запоминающийся "лук".

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Какой "лук" выбрала жена Решетника

Черное платье с блеском и перьями

Центральным элементом образа стало черное платье длины миди, которое идеально подчеркнуло фигуру Кристины и создало элегантный силуэт.

Ткань платья украшена деликатной вышивкой и аппликациями из блесток и бисера: вертикальные узоры зрительно удлиняют и стройнят фигуру.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Нижний край выполнен из полупрозрачной сетки или кружева с блестками, что придает образу легкости и загадочности.

Особое внимание привлекает квадратный вырез декольте, открывающий ключицы, и миниатюрные рукава-крылышки из искусственных перьев.

Этот элемент добавляет классическому черному платью нотки гламура в стиле Большого Гетсби, делая лук по-настоящему праздничным.

"Лук" жены Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Туфли

Образ дополнен классическими черными туфлями-лодочками на высоком каблуке с квадратной блестящей пряжкой, которая перекликается с блеском платья.

Аксессуары

Украшения остаются сдержанными: тонкая цепочка с кулоном на шее, изящные часы на одной руке и золотой браслет на запястье другой.

Жена Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Макияж и прическа

Прическа и макияж соответствуют вечернему стилю: волнистые распущенные волосы с мягким омбре добавляют объем, а классический макияж с акцентом на глазах или губах (красная помада) идеально завершают образ.

Образ Кристины Решетник - это мастер-класс праздничного гламура. Черный цвет остается вечной классикой, а перья и блестки делают наряды актуальными и эффектными для любого новогоднего или рождественского мероприятия.

"Лук" показывает, как сочетать классику с модными деталями для создания дорогого и элегантного праздничного образа.

Жена Решетника показала модный образ для Нового года (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Как повторить образ Кристины Решетник

Для корпоратива

  • Выбирайте более сдержанные аксессуары: минималистические украшения, классические туфли-лодочки без лишнего блеска.
  • Перья и блестки остаются, но лучше выбрать менее объемные элементы, чтобы образ выглядел профессионально.
  • Макияж лучше сделать более естественным, акцентируя лишь глаза или губы без ярких контрастов.

Для домашней вечеринки

  • Добавьте легкие, удобные детали: балетки или стильные ботильоны вместо высоких каблуков.
  • Можно уменьшить количество блесток или выбрать другую ткань, чтобы чувствовать себя комфортно в кругу друзей.
  • Аксессуары могут быть веселее или креативнее: большие серьги, яркий клатч, смелый ремень.

Для празднования в ресторане

  • Здесь уместны все блестящие и эффектные элементы: перья, аппликации, кружево.
  • Подберите обувь на каблуке и небольшую элегантную сумку-клатч, чтобы образ выглядел торжественно и завершено.
  • Макияж можно сделать вечерним: smoky eyes или яркие губы, волосы распущены волнами или с легкой укладкой.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

