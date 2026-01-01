Святкові "луки" Могилевської: шуби з екохутра, блиск і розкішні деталі

Наталія Могилевська показала серію ефектних святкових образів, які демонструють, як майстерно поєднувати розкішний верхній одяг з екохутра з блискучими деталями. Її гардероб цього сезону відзначається сміливими фактурами, класичним гламуром та продуманими аксесуарами.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Тваринний принт та срібло
Один із найпомітніших "луків" Наталії поєднує два потужні тренди: леопардову шубу та сукню в лелітках.
Довга шуба з виразним анімалістичним принтом стає головною домінантою образу, тоді як срібляста сукня з золотавим верхом створює святковий настрій і додає грайливого контрасту.
Завершують ансамбль високі чоботи кольору "металік", що гармоніюють із сукнею та підкреслюють загальну концепцію гламурного "лука".
Світле хутро та напівпрозорість
Для більш м’якого і ніжного вигляду Могилевська обирає світлу палітру. Світла коротка шуба додає об’єму та візуально "підсвічує" обличчя, створюючи ефект легкості.
У поєднанні з напівпрозорою вечірньою сукнею, прикрашеною кристалами, бісером та лелітками, цей "лук" виглядає розкішно та витончено, демонструючи, що святковий стиль може бути одночасно драматичним і делікатним.
Драматичне золото та максі
Могилевська також представила образ для святкових подій. Сукня у довжині максі, повністю розшита золотими лелітками та з довгими рукавами, відразу привертає увагу.
Довгий шлейф і золоті чоботи підкреслюють статусність і артистизм образу, роблячи його ідеальним для світського заходу або урочистої вечері.
Аксесуари та завершення образу
У всіх образах Могилевська продумує деталі до дрібниць. Чоботи у відтінку металік та мінімалістичні прикраси допомагають зберегти баланс між блиском і розкішшю, не перевантажуючи образ.
Такий підхід дозволяє поєднувати трендові матеріали та фактури без ризику надмірності.
Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Луки" Наталі Могилевської демонструють головні тренди святкового сезону: поєднання яскравих фактур, блиску та розкішного верхнього одягу.
Вона показує, що навіть виразні елементи, як леопард або золото, можуть гармонійно поєднуватися у святковому гардеробі.
Для тих, хто хоче повторити стиль Могилевської, варто звернути увагу на поєднання акцентних речей із базовими деталями та підкреслювати силует за допомогою взуття та аксесуарів.
Вас також може зацікавити