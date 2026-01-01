Праздничные "луки" Могилевской: шубы из экомеха, блеск и роскошные детали

Какие "луки" выбрала Могилевская

Животный принт и серебро

Один из самых заметных "луков" Натальи сочетает два мощных тренда: леопардовую шубу и платье в пайетках.

Длинная шуба с выразительным анималистическим принтом становится главной доминантой образа, в то время как серебристое платье с золотистым верхом создает праздничное настроение и добавляет игривого контраста.

Завершают ансамбль высокие сапоги цвета "металлик", гармонирующие с платьем и подчеркивающие общую концепцию гламурного "лука".

Светлый мех и полупрозрачность

Для более мягкого и нежного вида Могилевская выбирает светлую палитру. Светлая короткая шуба добавляет объема и визуально "подсвечивает" лицо, создавая эффект легкости.

В сочетании с полупрозрачным вечерним платьем, украшенным кристаллами, бисером и пайетками, этот "лук" выглядит роскошно и изящно, демонстрируя, что праздничный стиль может быть одновременно драматичным и деликатным.

Драматическое золото и макси

Могилевская также представила образ для праздничных событий. Платье в длине макси, полностью расшитое золотыми пайетками и с длинными рукавами, сразу привлекает внимание.

Длинный шлейф и золотые сапоги подчеркивают статусность и артистизм образа, делая его идеальным для светского мероприятия или торжественного ужина.

Аксессуары и завершение образа

Во всех образах Могилевская продумывает детали до мелочей. Сапоги в оттенке металлик и минималистичные украшения помогают сохранить баланс между блеском и роскошью, не перегружая образ.

Такой подход позволяет сочетать трендовые материалы и фактуры без риска излишества.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Почему эти образы актуальны для Нового года 2026

"Луки" Натальи Могилевской демонстрируют главные тренды праздничного сезона: сочетание ярких фактур, блеска и роскошной верхней одежды.

Она показывает, что даже выразительные элементы, как леопард или золото, могут гармонично сочетаться в праздничном гардеробе.

Для тех, кто хочет повторить стиль Могилевской, стоит обратить внимание на сочетание акцентных вещей с базовыми деталями и подчеркивать силуэт с помощью обуви и аксессуаров.