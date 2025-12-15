Святкові дерева подорожчали: скільки сьогодні коштують ялинки й сосни у Харкові

У Харкові напередодні різдвяних і новорічних свят повноцінно запрацювали 54 майданчики із продажу ялинок.

Скільки коштують святкові дерева у Харкові

Цього року святкові дерева у Харкові продаються в цілому:

на 54 офіційних торгівельних майданчиках;

на території деяких ринків.

Місцевим мешканцям і гостям міста розповіли, що в асортименті представлені:

сосни;

ялини;

композиції та вінки з гілок.

Повідомляється також, що вартість святкового дерева залежить від його розміру й може становити в середньому:

сосна - від 500 до 1500 гривень;

ялина - від 1000 до 4000 гривень;

ялинка в горщику - від 4000 гривень.

При цьому вартість набірної ялинки на підставці може становити 250-300 гривень.

"Порівняно з передноворічним періодом минулого року ціни на ялинки зросли в середньому на 15-20%", - поділились із громадянами у ХМР.

Публікація Харківської міськради (скриншот: t.me/citykharkivua)

Як купити "легальну" ялинку чи сосну до свят

Варто зазначити, що раніше у прес-службі Харківської міської ради закликали людей купувати святкові дерева виключно у спеціалізованих точках продажу.

Українцям нагадали також, що особи, які здійснюють продаж ялинок, повинні мати при собі:

товарно-транспортну накладну встановленого зразка - з відповідними відмітками постачальника (видану лісогосподарським підприємством);

сертифікат радіаційного обстеження дерев.

Крім того, під час реалізації дерев до різдвяно-новорічних свят, на кожному з них має бути прикріплена бирка.

"У номері бирки закодована інформація про вид, сорт дерева та лісництво, з якого воно було взяте. Саме це є свідченням того, що ялинка зрубана та продана без порушення природоохоронного законодавства", - пояснили громадянам.