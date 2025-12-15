ua en ru
Святкові дерева подорожчали: скільки сьогодні коштують ялинки й сосни у Харкові

Понеділок 15 грудня 2025 14:40
Святкові дерева подорожчали: скільки сьогодні коштують ялинки й сосни у Харкові Цього року ялинки до свят у Харкові коштують більше, ніж минулого (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Харкові напередодні різдвяних і новорічних свят повноцінно запрацювали 54 майданчики із продажу ялинок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу "Харківська міська рада".

Скільки коштують святкові дерева у Харкові

Цього року святкові дерева у Харкові продаються в цілому:

  • на 54 офіційних торгівельних майданчиках;
  • на території деяких ринків.

Місцевим мешканцям і гостям міста розповіли, що в асортименті представлені:

  • сосни;
  • ялини;
  • композиції та вінки з гілок.

Повідомляється також, що вартість святкового дерева залежить від його розміру й може становити в середньому:

  • сосна - від 500 до 1500 гривень;
  • ялина - від 1000 до 4000 гривень;
  • ялинка в горщику - від 4000 гривень.

При цьому вартість набірної ялинки на підставці може становити 250-300 гривень.

"Порівняно з передноворічним періодом минулого року ціни на ялинки зросли в середньому на 15-20%", - поділились із громадянами у ХМР.

Святкові дерева подорожчали: скільки сьогодні коштують ялинки й сосни у ХарковіПублікація Харківської міськради (скриншот: t.me/citykharkivua)

Як купити "легальну" ялинку чи сосну до свят

Варто зазначити, що раніше у прес-службі Харківської міської ради закликали людей купувати святкові дерева виключно у спеціалізованих точках продажу.

Українцям нагадали також, що особи, які здійснюють продаж ялинок, повинні мати при собі:

  • товарно-транспортну накладну встановленого зразка - з відповідними відмітками постачальника (видану лісогосподарським підприємством);
  • сертифікат радіаційного обстеження дерев.

Крім того, під час реалізації дерев до різдвяно-новорічних свят, на кожному з них має бути прикріплена бирка.

"У номері бирки закодована інформація про вид, сорт дерева та лісництво, з якого воно було взяте. Саме це є свідченням того, що ялинка зрубана та продана без порушення природоохоронного законодавства", - пояснили громадянам.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про старт продажу ялинок в Україні та вартість святкових дерев цього року в цілому.

Крім того, ми розповідали, яка вартість ялинок у Києві та як знайти найзручнішу для себе офіційну локацію з їхнього продажу (всього у столиці запланували 141 новорічний ярмарок).

Читайте також про основні правила перевезення святкових дерев у метрополітені Києва - що обов'язково зробити перед входом і чи треба доплачувати за ялинку чи сосну.

