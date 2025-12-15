Святкові дерева подорожчали: скільки сьогодні коштують ялинки й сосни у Харкові
У Харкові напередодні різдвяних і новорічних свят повноцінно запрацювали 54 майданчики із продажу ялинок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Telegram-каналу "Харківська міська рада".
Скільки коштують святкові дерева у Харкові
Цього року святкові дерева у Харкові продаються в цілому:
- на 54 офіційних торгівельних майданчиках;
- на території деяких ринків.
Місцевим мешканцям і гостям міста розповіли, що в асортименті представлені:
- сосни;
- ялини;
- композиції та вінки з гілок.
Повідомляється також, що вартість святкового дерева залежить від його розміру й може становити в середньому:
- сосна - від 500 до 1500 гривень;
- ялина - від 1000 до 4000 гривень;
- ялинка в горщику - від 4000 гривень.
При цьому вартість набірної ялинки на підставці може становити 250-300 гривень.
"Порівняно з передноворічним періодом минулого року ціни на ялинки зросли в середньому на 15-20%", - поділились із громадянами у ХМР.
Публікація Харківської міськради (скриншот: t.me/citykharkivua)
Як купити "легальну" ялинку чи сосну до свят
Варто зазначити, що раніше у прес-службі Харківської міської ради закликали людей купувати святкові дерева виключно у спеціалізованих точках продажу.
Українцям нагадали також, що особи, які здійснюють продаж ялинок, повинні мати при собі:
- товарно-транспортну накладну встановленого зразка - з відповідними відмітками постачальника (видану лісогосподарським підприємством);
- сертифікат радіаційного обстеження дерев.
Крім того, під час реалізації дерев до різдвяно-новорічних свят, на кожному з них має бути прикріплена бирка.
"У номері бирки закодована інформація про вид, сорт дерева та лісництво, з якого воно було взяте. Саме це є свідченням того, що ялинка зрубана та продана без порушення природоохоронного законодавства", - пояснили громадянам.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про старт продажу ялинок в Україні та вартість святкових дерев цього року в цілому.
Крім того, ми розповідали, яка вартість ялинок у Києві та як знайти найзручнішу для себе офіційну локацію з їхнього продажу (всього у столиці запланували 141 новорічний ярмарок).
Читайте також про основні правила перевезення святкових дерев у метрополітені Києва - що обов'язково зробити перед входом і чи треба доплачувати за ялинку чи сосну.