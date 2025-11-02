До свят ціни зростуть: які популярні продукти можуть здорожчати в Україні

Від чого саме може залежати вартість продуктів

За словами експерта, "на сьогодні єдиного фактора, який би впливав на підвищення або зменшення цін, немає". Тобто це - завжди "сукупність чинників".

"Якщо йдеться про продукцію, яка швидко псується, то важливою є вартість логістики. Оскільки товар треба реалізувати у короткостроковій перспективі. Якщо йдеться про овочі - то тут впливає вартість зберігання", - пояснив Гопка.

Натомість ціни імпортних товарів залежать, перш за все, від ситуації у країні-постачальнику та коливань валюти.

"У різних регіонах України ціни на продукти можуть відрізнятися, але не суттєво", - додав аналітик.

Очевидно, що "там, де зібрали найбільший урожай - вартість цього продукту є дещо нижчою".

"Втім, це не стосується рітейлових товарів, таких як молочна чи м'ясна продукція”, - зауважив фахівець.

Які продукти можуть здорожчати до кінця року

Найближчим часом, згідно з інформацією експерта, в Україні можуть підскочити в ціні сезонні овочі. Оскільки зараз їх реалізують за найнижчою вартістю.

А під кінець року можуть здорожчати молочні продукти, адже буде зменшення надоїв молока.

"Ближче до зимових свят буде збільшений попит на м'ясні продукти, тому можливе подорожчання. Точну аналітику підвищення цін у різдвяно-новорічний період зможемо зробити у середині листопада", - уточнив Гопка.

В цілому ж, за даними аналітика, до кінця року (із приходом холодів) можуть зрости ціни на:

картоплю (яка зараз трохи подешевшала - до 10-12 грн/кг);

ріпчасту цибулю (яку наприкінці жовтня фермери відпускали по 7-13 грн/кг);

томати (середня вартість яких станом на 23 жовтня сягнула 90-100 грн/кг);

огірки (які наприкінці жовтня продавали по 90-110 грн/кг);

м'ясну продукцію (яловичину наразі продають по 350-400 грн/кг, свинину - по 260-350 грн/кг, куряче філе - близько 230-245 грн/кг);

молочні продукти (зараз середні цінники на молоко (питне, 900 мл) - 52-60 гривень, сметану (350 г) - 48-55 гривень, масло (200 г) - 100-120 гривень);

яйця (які зараз продають в середньому за 73,53-77,50 гривень за десяток);

яблука (зараз осінні сорти можна знайти по 20-30 грн/кг).

Тим часом вартість білокачанної капусти та коренеплодів (моркви й буряка), на думку фахівця, залишатиметься відносно стабільною (поки є запас урожаю - різких стрибків не очікують).

"Якщо не станеться проблем зі зберіганням", - підсумував Гопка.