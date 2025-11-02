К праздникам цены вырастут: какие популярные продукты могут подорожать в Украине

Цены в Украине зависят от ряда факторов - инфляции, стоимости логистики, электроэнергии, колебаний на валютном рынке и т.п. Уже сейчас очевидно, что в ближайшее время (до конца года) некоторые продукты могут подорожать.
Об этом рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в материале РБК-Украина "Цены снова вырастут: какие продукты подорожают в ближайшее время".
По словам эксперта, "на сегодня единственного фактора, который бы влиял на повышение или уменьшение цен, нет". То есть это - всегда "совокупность факторов".
"Если речь идет о продукции, которая быстро портится, то важна стоимость логистики. Поскольку товар нужно реализовать в краткосрочной перспективе. Если речь идет об овощах - то здесь влияет стоимость хранения", - объяснил Гопка.
При этом цены импортных товаров зависят, прежде всего, от ситуации в стране-поставщике и колебаний валюты.
"В разных регионах Украины цены на продукты могут отличаться, но не существенно", - добавил аналитик.
Очевидно, что "там, где собрали самый большой урожай - стоимость этого продукта несколько ниже".
"Впрочем, это не касается ритейловых товаров, таких как молочная или мясная продукция", - отметил специалист.
В ближайшее время, согласно информации эксперта, в Украине могут подскочить в цене сезонные овощи. Поскольку сейчас их реализуют по самой низкой стоимости.
А под конец года могут подорожать молочные продукты, ведь будет уменьшение надоев молока.
"Ближе к зимним праздникам будет увеличен спрос на мясные продукты, поэтому возможно подорожание. Точную аналитику повышения цен в рождественско-новогодний период сможем сделать в середине ноября", - уточнил Гопка.
В целом же, по данным аналитика, до конца года (с приходом холодов) могут вырасти цены на:
Между тем стоимость белокочанной капусты и корнеплодов (моркови и свеклы), по мнению специалиста, будет оставаться относительно стабильной (пока есть запас урожая - резких скачков не ожидают).
"Если не произойдет проблем с хранением", - подытожил Гопка.
