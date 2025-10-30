Вже не ті апетити. Як війна змінила харчові звички українців: дослідження
Війна змінила не лише побут і плани українців, а й те, як ми харчуємося. Менше делікатесів, більше простих і ситних продуктів, увага до цін і пошук вигоди - усе це стало частиною нового "споживчого кошика війни".
Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати третьої хвилі дослідження компанії Gradus, які представили на New Food Summit 2025.
Понад половина українців змінили свої харчові звички
56% опитаних відповіли, що під впливом війни у них змінився раціон. А цей показник на 7 пунктів вищий, ніж торік.
Головними причинами змін стало зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя українців.
Для жінок і людей віком від 55 років особливо помітним є вплив емоційного виснаження та проблем зі сном - саме ці чинники найбільше позначаються на регулярності прийомів їжі та виборі продуктів.
Також дослідження показало, що зросла кількість українців, які харчуються нерегулярно - до 51%. Це на 2% більше, ніж торік. А ще українці почали більше їсти нездорової їжі, пропускати деякі прийоми їжі, пити більше кави, гарячих напоїв та алкоголю.
Раніше ми писали про те, що ціни на продукти в Україні знижувалися два місяці поспіль - у серпні та вересні. Це щорічне явище пов'язане із надходженням на ринок сезонної продукції. Далі ціни знову починають рости.
