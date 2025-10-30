ua en ru
Вже не ті апетити. Як війна змінила харчові звички українців: дослідження

Четвер 30 жовтня 2025 13:06
Вже не ті апетити. Як війна змінила харчові звички українців: дослідження Як змінились харчові звички українців під час війни (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Війна змінила не лише побут і плани українців, а й те, як ми харчуємося. Менше делікатесів, більше простих і ситних продуктів, увага до цін і пошук вигоди - усе це стало частиною нового "споживчого кошика війни".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати третьої хвилі дослідження компанії Gradus, які представили на New Food Summit 2025.

Понад половина українців змінили свої харчові звички

56% опитаних відповіли, що під впливом війни у них змінився раціон. А цей показник на 7 пунктів вищий, ніж торік.

Вже не ті апетити. Як війна змінила харчові звички українців: дослідження
Головними причинами змін стало зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя українців.

Вже не ті апетити. Як війна змінила харчові звички українців: дослідження

Для жінок і людей віком від 55 років особливо помітним є вплив емоційного виснаження та проблем зі сном - саме ці чинники найбільше позначаються на регулярності прийомів їжі та виборі продуктів.

Також дослідження показало, що зросла кількість українців, які харчуються нерегулярно - до 51%. Це на 2% більше, ніж торік. А ще українці почали більше їсти нездорової їжі, пропускати деякі прийоми їжі, пити більше кави, гарячих напоїв та алкоголю.

Вже не ті апетити. Як війна змінила харчові звички українців: дослідження

Раніше ми писали про те, що ціни на продукти в Україні знижувалися два місяці поспіль - у серпні та вересні. Це щорічне явище пов'язане із надходженням на ринок сезонної продукції. Далі ціни знову починають рости.

Читайте також про те, які харчові звички допомагають сповільнити старіння після 50 років.

