Вже не ті апетити. Як війна змінила харчові звички українців: дослідження

Війна змінила не лише побут і плани українців, а й те, як ми харчуємося. Менше делікатесів, більше простих і ситних продуктів, увага до цін і пошук вигоди - усе це стало частиною нового "споживчого кошика війни".

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати третьої хвилі дослідження компанії Gradus , які представили на New Food Summit 2025.

Понад половина українців змінили свої харчові звички

56% опитаних відповіли, що під впливом війни у них змінився раціон. А цей показник на 7 пунктів вищий, ніж торік.



Головними причинами змін стало зростання цін, психологічний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя українців.

Для жінок і людей віком від 55 років особливо помітним є вплив емоційного виснаження та проблем зі сном - саме ці чинники найбільше позначаються на регулярності прийомів їжі та виборі продуктів.

Також дослідження показало, що зросла кількість українців, які харчуються нерегулярно - до 51%. Це на 2% більше, ніж торік. А ще українці почали більше їсти нездорової їжі, пропускати деякі прийоми їжі, пити більше кави, гарячих напоїв та алкоголю.