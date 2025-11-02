К праздникам цены вырастут: какие популярные продукты могут подорожать в Украине

Цены в Украине зависят от ряда факторов - инфляции, стоимости логистики, электроэнергии, колебаний на валютном рынке и т.п. Уже сейчас очевидно, что в ближайшее время (до конца года) некоторые продукты могут подорожать.

Об этом рассказал аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка в материале РБК-Украина "Цены снова вырастут: какие продукты подорожают в ближайшее время" .

От чего именно может зависеть стоимость продуктов

По словам эксперта, "на сегодня единственного фактора, который бы влиял на повышение или уменьшение цен, нет". То есть это - всегда "совокупность факторов".

"Если речь идет о продукции, которая быстро портится, то важна стоимость логистики. Поскольку товар нужно реализовать в краткосрочной перспективе. Если речь идет об овощах - то здесь влияет стоимость хранения", - объяснил Гопка.

При этом цены импортных товаров зависят, прежде всего, от ситуации в стране-поставщике и колебаний валюты.

"В разных регионах Украины цены на продукты могут отличаться, но не существенно", - добавил аналитик.

Очевидно, что "там, где собрали самый большой урожай - стоимость этого продукта несколько ниже".

"Впрочем, это не касается ритейловых товаров, таких как молочная или мясная продукция", - отметил специалист.

Какие продукты могут подорожать до конца года

В ближайшее время, согласно информации эксперта, в Украине могут подскочить в цене сезонные овощи. Поскольку сейчас их реализуют по самой низкой стоимости.

А под конец года могут подорожать молочные продукты, ведь будет уменьшение надоев молока.

"Ближе к зимним праздникам будет увеличен спрос на мясные продукты, поэтому возможно подорожание. Точную аналитику повышения цен в рождественско-новогодний период сможем сделать в середине ноября", - уточнил Гопка.

В целом же, по данным аналитика, до конца года (с приходом холодов) могут вырасти цены на:

картофель (который сейчас немного подешевел - до 10-12 грн/кг);

репчатый лук (который в конце октября фермеры отпускали по 7-13 грн/кг);

томаты (средняя стоимость которых по состоянию на 23 октября достигла 90-100 грн/кг);

огурцы (которые в конце октября продавали по 90-110 грн/кг);

мясную продукцию (говядину сейчас продают по 350-400 грн/кг, свинину - по 260-350 грн/кг, куриное филе - около 230-245 грн/кг);

молочные продукты (сейчас средние ценники на молоко (питьевое, 900 мл) - 52-60 гривен, сметану (350 г) - 48-55 гривен, масло (200 г) - 100-120 гривен);

яйца (которые сейчас продают в среднем за 73,53-77,50 гривен за десяток);

яблоки (сейчас осенние сорта можно найти по 20-30 грн/кг).

Между тем стоимость белокочанной капусты и корнеплодов (моркови и свеклы), по мнению специалиста, будет оставаться относительно стабильной (пока есть запас урожая - резких скачков не ожидают).

"Если не произойдет проблем с хранением", - подытожил Гопка.