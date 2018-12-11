СБУ задержала одного из организаторов массовых беспорядков в Луганске в 2014 году

Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

В частности, злоумышленник принимал участие в захвате здания управления СБУ в Луганске

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации задержали одного из организаторов и активных участников массовых беспорядков в Луганске весной 2014 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, житель Луганска примкнул к пророссийским движениям "Антимайдан" и "Армия Юго-Востока" фактически с момента их создания и 6 апреля 2014 года принимал активное участие в штурме, захвате и удержании административного здания УСБУ в Луганской области.

В дальнейшем он принимал участие в боевых действиях против украинских военных в составе незаконных вооруженных формирований, в частности "казачьих" НЗФ и в банде "Бэтмен", куда попал благодаря своим связям с ФСБ РФ.

В апреле 2015 года из-за конфликта с главарями бандформирований, злоумышленник оставил боевиков и длительное время проживал в временно оккупированном Луганске, перебиваясь случайными заработками.

Более четырех лет он находился в розыске. Оперативники спецслужбы задержали бывшего боевика на подконтрольной украинской власти территории Донбасса.

Пока боевику объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Тернопольский горрайонный суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы для осведомителя террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

Ранее РБК-Украина сообщало, что полицейские Донецкой области привлекли к ответственности почти 300 боевиков в 2018 году.