Своїх не залишилося? У мережу злили відео з "гарматним м'ясом" Путіна з усього світу

Що відомо про 102-й гвардійський полк

102-й гвардійський мотострілецький полк (102 мсп, в/ч 91706) - тактичне формування сухопутних військ Росії, яке находиться в складі 150-ї гвардійської мотострілецької дивізії та базується в селищі Персіановський Ростовської області.

Полк був сформований ще у листопаді 2018 року та отримав найменування "Слонімсько-Померанський червонопрапорний, орденів Суворова і Кутузова".

На початку повномасштабного вторгнення в Україну зазнав великих втрат у боях за Маріуполь. Після брав участь у захопленні Попасної, Бахмута і Мар'їнки. З весни минулого року вів бої за Часів Яр.

16 квітня 2025 року російський диктатор Володимир Путін присвоїв йому назву "гвардійський".

Нагадаємо, як пишуть опозиційні російські медіа, за 2024 рік Москві вдалося набрати на контрактну службу понад 400 тисяч осіб. Фактично близько тисячі осіб щодня відправляються на війну проти України.

Згідно зі звітом британської розвідки, з квітня 2023 по травень 2024 року Росія завербувала понад 1500 іноземців.

Відзначимо, десятки іноземних найманців перебувають в українському полоні. Зокрема, Силам оборони здавалися військові з китайським і північнокорейським громадянством. Повідомлялося, що пара північнокорейських солдатів не брали участі в найбільшому обміні полоненими між Україною і РФ, який пройшов 23-25 травня в форматі "1000 на 1000".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.