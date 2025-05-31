Своих не осталось? В сеть слили видео с "пушечным мясом" Путина со всего мира

Что известно о 102-м гвардейском полку

102-й гвардейский мотострелковый полк (102 мсп, в/ч 91706) - тактическое формирование сухопутных войск России, которое находится в составе 150-й гвардейской мотострелковой дивизии и базируется в поселке Персиановский Ростовской области.

Полк был сформирован еще в ноябре 2018 года и получил наименование "Слонимско-Померанский краснознаменный, орденов Суворова и Кутузова".

В начале полномасштабного вторжения в Украину понес большие потери в боях за Мариуполь. После участвовал в захвате Попасной, Бахмута и Марьинки. С весны прошлого года вел бои за Часов Яр.

16 апреля 2025 года российский диктатор Владимир Путин присвоил ему название "гвардейский".

Напомним, как пишут оппозиционные российские медиа, за 2024 год Москве удалось набрать на контрактную службу более 400 тысяч человек. Фактически около тысячи человек ежедневно отправляются на войну против Украины.

Согласно отчету британской разведки, с апреля 2023 по май 2024 года Россия завербовала более 1500 иностранцев.

Отметим, десятки иностранных наемников находятся в украинском плену. В частности, Силам обороны сдавались военные с китайским и северокорейским гражданством. Сообщалось, что пара северокорейских солдат не участвовали в крупнейшем обмене пленными между Украиной и РФ, который прошел 23-25 мая в формате "1000 на 1000".

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