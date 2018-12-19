ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В "Свободе" назвали условия возможных акций против УПЦ МП

Новости » Политика    19.12.2018 - 10:41
В "Свободе" назвали условия возможных акций против УПЦ МП
Фото: Руслан Кошулинский (РБК-Украина)

Кошулинский не исключает, что националисты будут реагировать на провокации УПЦ МП

Националисты могут присоединиться к акциям против возможных провокаций сторонников УПЦ Московского патриархата, если силовики будут бездействовать, а националистов о помощи попросит новая Православная церковь Украины. Об этом в интервью РБК-Украина заявил один из лидеров "Свободы" и кандидат на пост президента Руслан Кошулинский.

Кошулинский отметил, что в следующем году на силовые структуры выделят достаточно средств для предотвращения и реагирования на возможные провокации сторонников Московского патриархата.

"Власть имеет все средства, все возможности, чтобы законным образом обеспечить порядок. Зачем для этого привлекать общественность и политические партии?", - подчеркнул он.

В то же время Кошулинский назвал условия, при которых националисты могли бы присоединиться к уличным акциям.

"Если церковь нас будет просить, и власть не будет выполнять свои функции, то тогда, наверное, мы не будем стоять в стороне", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Русская православная церковь направила мировым лидерам письма, в которых заявила о "притеснениях" в Украине.

Также ранее Служба безопасности Украины заявляла о предотвращении провокаций накануне Объединительного собора православных церквей.

 

Кошулинский сомневается в переносе выборов
Новости Украины ВО "Свобода"Руслан КошулинскийУПЦ МП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь