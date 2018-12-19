У "Свободі" назвали умови можливих акцій проти УПЦ МП

Фото: Руслан Кошулинський (РБК-Україна)

Кошулинський не виключає, що націоналісти будуть реагувати на провокації УПЦ МП

Націоналісти можуть приєднатися до акцій проти можливих провокацій прихильників УПЦ Московського патріархату, якщо силовики будуть сидіти склавши руки, а націоналістів про допомогу попросить нова Православна церква України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив один з лідерів "Свободи" і кандидат на пост президента Руслан Кошулинський.

Кошулинський зазначив, що наступного року на силові структури виділять достатньо коштів для попередження і реагування на можливі провокації прихильників Московського патріархату.

"Влада має всі засоби, всі можливості, щоб законним чином забезпечити порядок. Навіщо для цього залучати громадськість і політичні партії?", - підкреслив він.

У той же час Кошулинський назвав умови, за яких націоналісти могли б приєднатися до вуличних акцій.

"Якщо церква нас буде просити, і влада не буде виконувати свої функції, то тоді, напевно, ми не будемо стояти осторонь", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська православна церква направила світовим лідерам листи, у яких заявила про "утиски" в Україні.

Також раніше Служба безпеки України заявляла про попередження провокацій напередодні Об'єднавчого собору православних церков.