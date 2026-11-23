Уламки виявили в селах Новий Липовець Білгорайського повіту, Рудник Нижанського повіту та Молодич Ярославського повіту. Перші два розташовані в Люблінському і Підкарпатському воєводствах на кордоні з Україною.

За результатами огляду і попередніх висновків військових експертів, у всіх трьох місцях знайшли рештки крилатих ракет Х-101.

Слідчі попередньо встановили, що всі ракети виготовили в четвертому кварталі 2026 року на підприємстві в місті Дубна Московської області. Тобто ракети були зроблені не раніше жовтня.

У Новому Липовці та Руднику слідчі завершили всі дії на місці. У Молодичі огляд не встигли закінчити через рельєф і темряву, тож роботу продовжать 23 листопада. Місце події всю ніч охороняють.

Усі уламки та сліди передадуть експертам для подальших досліджень.