Обломки обнаружили в селах Новый Липовец Белгорайского уезда, Рудник Нижанского уезда и Молодежь Ярославского уезда. Первые два находятся в Люблинском и Подкарпатском воеводствах на границе с Украиной.

По результатам осмотра и предварительным выводам военных экспертов, во всех трех местах обнаружили останки крылатых ракет Х-101.

Следователи предварительно установили, что все ракеты были изготовлены в четвертом квартале 2026 года на предприятии в городе Дубно Московской области. То есть ракеты были сделаны не раньше октября.

В Новом Липовце и Руднике следователи завершили все действия на месте. В Молодичи осмотр не успели закончить из-за рельефа и тьмы, поэтому работу продолжат 23 ноября. Место происшествия всю ночь охраняют.

Все обломки и следы будут переданы экспертам для дальнейших исследований.