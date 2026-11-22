НАТО повинен зміцнити протиповітряну оборону Польщі та всього східного флангу Альянсу після того, як російські ракети порушили повітряний простір країни.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

За словами політика, 23 листопада він представлятиме Варшаву на засіданні Північноатлантичної ради.

Залевський наголосив, що Польща не планує ініціювати застосування 4-ї статті НАТО. Що важливо розуміти, вона передбачає проведення спільних консультацій між членами Альянсу, якщо одна з держав вважає, що її територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опинилися під загрозою.

"Немає потреби застосовувати цю четверту статтю. Ми саме в рамках Північноатлантичної ради хочемо обговорити те, що сталося. Ми хочемо представити військові подробиці подій п'ятниці", - пояснив політик.

Північноатлантична рада є головним органом ухвалення рішень НАТО. До неї входять представники всіх країн-членів Альянсу. Зазвичай це посли при НАТО, однак за необхідності участь у засіданнях можуть брати міністри закордонних справ, оборони або глави держав і урядів.

Залевський також повідомив, що польська сторона має намір представити власну оцінку інциденту та запропонувати заходи для посилення безпеки східного флангу.

"Ми хочемо представити нашу політичну інтерпретацію цих подій, а також викласти пропозицію щодо того, як НАТО має посилити дії на східному фланзі та як має зміцнити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу", - додав заступник міністра оборони.

Він наголосив, що саме зміцнення протиповітряного захисту Польщі та східного флангу є головною метою скликання ради.

"НАТО має посилити протиповітряну оборону Польщі та східного флангу. Це головна мета, заради якої ми попросили скликати цю раду", - наголосив він.