Світовий техногігант локалізував свій сайт кримськотатарською мовою: чому це важливо

Компанія Lenovo в Україні оголосила про запуск кримськотатарської версії свого офіційного інтернет-магазину, ставши одним із перших глобальних брендів, що впровадили повноцінну локалізацію для підтримки корінних народів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії .

Новий крок до цифрової інклюзивності

Відтепер офіційний торговельний майданчик бренду доступний за адресою shop.lenovo.ua/qt.

Це рішення зробило Lenovo однією з перших великих технологічних компаній, яка реалізувала масштабну локалізацію свого ресурсу кримськотатарською мовою.

Головна мета проєкту - підтримка культурної спадщини та розширення цифрових можливостей для корінних народів України.

Це, кажуть представники техногіганта, дозволить користувачам взаємодіяти з брендом та отримувати інформацію рідною мовою, що є важливим кроком для збереження ідентичності громади в цифровому просторі.

Чому це важливо: позиція компанії

Генеральний директор Lenovo в Україні Тарас Джамалов підкреслив, що глобальність бренду не має означати одноманітність.

За його словами, команда з понад 70 тис. фахівців по всьому світу працює над тим, щоб технології були дійсно "розумнішими для кожного".

"Ми впевнені, що бренд приносить справжню користь лише тоді, коли він чує та поважає локальні спільноти, у яких працює... Впровадження кримськотатарської версії стало логічним кроком у нашій стратегії. Ми хочемо, щоб громада відчувала повагу до своєї ідентичності. Це передусім про людей, їхній комфорт та право бути почутими", - зазначає Джамалов.

Розвиток клієнтського досвіду

Запуск нової мовної версії є частиною глобальної стратегії компанії щодо покращення клієнтського досвіду.

За словами представників Lenovo, компанія продовжує працювати над тим, щоб цифрові сервіси ставали доступнішими, підтримуючи при цьому культурне різноманіття регіонів присутності.