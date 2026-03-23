Мировой техногигант локализовал свой сайт на крымскотатарском языке: почему это важно

Компания Lenovo в Украине объявила о запуске крымскотатарской версии своего официального интернет-магазина, став одним из первых глобальных брендов, внедривших полноценную локализацию для поддержки коренных народов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт компании .

Новый шаг к цифровой инклюзивности

Отныне официальная торговая площадка бренда доступна по адресу shop.lenovo.ua/qt.

Это решение сделало Lenovo одной из первых крупных технологических компаний, которая реализовала масштабную локализацию своего ресурса на крымскотатарском языке.

Главная цель проекта - поддержка культурного наследия и расширение цифровых возможностей для коренных народов Украины.

Это, говорят представители техногиганта, позволит пользователям взаимодействовать с брендом и получать информацию на родном языке, что является важным шагом для сохранения идентичности общины в цифровом пространстве.

Lenovo в Украине запустила сайт на крымскотатарском языке (lenovo.ua/qt)

Почему это важно: позиция компании

Генеральный директор Lenovo в Украине Тарас Джамалов подчеркнул, что глобальность бренда не должна означать однообразие.

По его словам, команда из более 70 тыс. специалистов по всему миру работает над тем, чтобы технологии были действительно "умнее для каждого".

"Мы уверены, что бренд приносит настоящую пользу только тогда, когда он слышит и уважает локальные сообщества, в которых работает... Внедрение крымскотатарской версии стало логичным шагом в нашей стратегии. Мы хотим, чтобы община чувствовала уважение к своей идентичности. Это прежде всего о людях, их комфорте и праве быть услышанными", - отмечает Джамалов.

Развитие клиентского опыта

Запуск новой языковой версии является частью глобальной стратегии компании по улучшению клиентского опыта.

По словам представителей Lenovo, компания продолжает работать над тем, чтобы цифровые сервисы становились более доступными, поддерживая при этом культурное многообразие регионов присутствия.