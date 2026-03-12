Користувачів старих iPhone просять терміново оновити iOS: у чому причина
Компанія Apple випустила оновлення iOS 16.7.15 для старих моделей iPhone і iPad. Користувачів просять терміново встановити його через загрозу безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9to5Mac.
Зазначається, що оновлення не вносить жодних змін у функціональність системи. Проте Apple закликає її встановити.
Головною причиною для релізу став нещодавно виявлений набір експлойтів під назвою Coruna. Це один із наймасштабніших інструментів для зламу iPhone за останні роки.
Хакери використовують його для атаки на користувачів через заражені сайти. Вірус може викрадати паролі, банківські дані та доступ до криптогаманців.
Пристрої, для яких доступне оновлення:
- iPhone X;
- iPhone 8;
- iPhone 8 Plus;
- iPhone 7;
- iPhone 7 Plus;
- iPhone SE 1;
- iPhone 6s;
- iPhone 6s Plus;
- iPad п'ятого покоління"
- iPad Pro першого покоління"
- iPad Mini 4.
Оновлення вже доступне для встановлення. Якщо розсилка затримується, його рекомендується встановити вручну.
Новини Apple
Нагадаємо, нещодавно Apple представила iPhone 17e - найбюджетнішу модель у лінійці iPhone 17.
Також вже представлений найдешевший MacBook в історії.
Окрім того, в профільних медіа та серед інсайдерів вже активно обговорюється наступне покоління смартфонів компанії Apple.
Незважаючи на те що до офіційної презентації ще далеко, витоки дають змогу скласти попереднє уявлення про майбутню серію iPhone 18.
Очікується, що лінійка включатиме базову модель, версії Pro і Pro Max. Деякі джерела також припускають появу додаткових пристроїв - наприклад оновленого Air або навіть складного смартфона.
При цьому розміри екранів, за попередніми даними, можуть залишитися приблизно такими самими, як у попереднього покоління, а зміни торкнуться окремих деталей корпусу і блоку камер.