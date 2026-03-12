Користувачів старих iPhone просять терміново оновити iOS: у чому причина

Компанія Apple випустила оновлення iOS 16.7.15 для старих моделей iPhone і iPad. Користувачів просять терміново встановити його через загрозу безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9to5Mac .

Зазначається, що оновлення не вносить жодних змін у функціональність системи. Проте Apple закликає її встановити.

Головною причиною для релізу став нещодавно виявлений набір експлойтів під назвою Coruna. Це один із наймасштабніших інструментів для зламу iPhone за останні роки.

Хакери використовують його для атаки на користувачів через заражені сайти. Вірус може викрадати паролі, банківські дані та доступ до криптогаманців.

Пристрої, для яких доступне оновлення:

iPhone X;

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone 7;

iPhone 7 Plus;

iPhone SE 1;

iPhone 6s;

iPhone 6s Plus;

iPad п'ятого покоління"

iPad Pro першого покоління"

iPad Mini 4.

Оновлення вже доступне для встановлення. Якщо розсилка затримується, його рекомендується встановити вручну.