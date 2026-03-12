ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Користувачів старих iPhone просять терміново оновити iOS: у чому причина

14:50 12.03.2026 Чт
2 хв
На яких моделях потрібно встановити оновлення?
aimg Тетяна Степанова
Користувачів старих iPhone просять терміново оновити iOS: у чому причина Фото: користувачів старих iPhone просять терміново оновити iOS (Getty Images)

Компанія Apple випустила оновлення iOS 16.7.15 для старих моделей iPhone і iPad. Користувачів просять терміново встановити його через загрозу безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9to5Mac.

Читайте також: Apple показала найдешевший iPhone: чим здивує новинка

Зазначається, що оновлення не вносить жодних змін у функціональність системи. Проте Apple закликає її встановити.

Головною причиною для релізу став нещодавно виявлений набір експлойтів під назвою Coruna. Це один із наймасштабніших інструментів для зламу iPhone за останні роки.

Хакери використовують його для атаки на користувачів через заражені сайти. Вірус може викрадати паролі, банківські дані та доступ до криптогаманців.

Пристрої, для яких доступне оновлення:

  • iPhone X;
  • iPhone 8;
  • iPhone 8 Plus;
  • iPhone 7;
  • iPhone 7 Plus;
  • iPhone SE 1;
  • iPhone 6s;
  • iPhone 6s Plus;
  • iPad п'ятого покоління"
  • iPad Pro першого покоління"
  • iPad Mini 4.

Оновлення вже доступне для встановлення. Якщо розсилка затримується, його рекомендується встановити вручну.

Новини Apple

Нагадаємо, нещодавно Apple представила iPhone 17e - найбюджетнішу модель у лінійці iPhone 17.

Також вже представлений найдешевший MacBook в історії.

Окрім того, в профільних медіа та серед інсайдерів вже активно обговорюється наступне покоління смартфонів компанії Apple.

Незважаючи на те що до офіційної презентації ще далеко, витоки дають змогу скласти попереднє уявлення про майбутню серію iPhone 18.

Очікується, що лінійка включатиме базову модель, версії Pro і Pro Max. Деякі джерела також припускають появу додаткових пристроїв - наприклад оновленого Air або навіть складного смартфона.

При цьому розміри екранів, за попередніми даними, можуть залишитися приблизно такими самими, як у попереднього покоління, а зміни торкнуться окремих деталей корпусу і блоку камер.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
iPhone iOS Apple
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком