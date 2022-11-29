Світовий ізгой. Як Захід б'є по Росії санкціями за війну проти України

Дев'ятий пакет. Що може увійти

Європейський союз має розпочати переговори про вміст дев'ятого пакета вже цього тижня. Очікується, що в ньому з'явиться цінова стеля на російську нафту , яку активно просувають Польща та країни Балтії. Єврокомісія пропонує запровадити ліміт у 62 долари за барель, але кілька країн-учасниць наполягають на нижчій ціні.

Попередньо це питання обговорюють посли країн ЄС. Поки що консенсусу про обмеження цін на російську сиру нафту немає. За даними Reuters, юридичні тексти вже узгоджено, але Польща все ще може заблокувати проект, оскільки зацікавлена у максимальному зниженні можливостей Москви фінансувати вторгнення в Україну.

Щодо самої України, то вона хоче бачити в цьому пакеті обмеження проти банківської сфери та громадян Російської Федерації.

"У дев'ятому санкційному пакеті розраховуємо на повноцінне відключення російських банків від (платіжної системи, - ред.) SWIFT та заборону на в'їзд до ЄС громадян держави-терориста", - зазначив напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хоче більше обмежень для банківської сфери Росії (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ймовірно, чергове посилення готують і США. Цими днями з візитом в Україні перебуває координатор Держдепу щодо санкцій Джим О'Брайєн, щоб обговорити посилення тиску на Москву.

Восьмий пакет. Заходи щодо нафти та криптоактивів

Восьмий пакет санкцій проти Росії було прийнято у жовтні. До нього увійшли:

заборона європейським компаніям обслуговувати криптогаманці росіян;

заборона європейським громадянам обіймати посади у керівництві державних компаній РФ;

заборона перевозити російську нафту, куплену за ціною вище стелі (сам ліміт ще не визначено);

заборона імпорту російської зброї та її компонентів.

Норвегія дозволила російським рибальським суднам заходити лише до трьох з декількох десятків портів за умови обов'язкової перевірки, а Єгипет відклав впровадження російської платіжної системи "Мир" на своїх курортах.

Тоді ж Україна затвердила великий список санкцій, в якому понад 2 500 фізичних та майже 1 400 юридичних осіб, у тому числі олігарх Роман Абрамович , дочка президента Росії Катерина Тихонова, "Альфа-Банк" та низка інших компаній і організацій.

Крім того, США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою, а Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) заборонила їй брати участь у своїх проектах.

Сьомий пакет. Заборона на імпорт золота

Прийнятий у липні європейський пакет запровадив заборону на всі прямі та непрямі операції з російським золотом та вимогу для підсанкційних росіян розкрити свої активи в країнах ЄС. Також були розширені санкції проти "Сбербанка", а список фізичних осіб поповнили мер Москви Сергій Собянін , актори Володимир Машков та Сергій Безруков, близький до президента Росії Володимира Путіна лідер мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов.

Найбільший європейський порт у Роттердамі (Нідерланди) припинив контейнерні перевезення з Росії, Азіатсько-Тихоокеанська група по боротьбі з відмиванням грошей позбавила РФ статусу спостерігача, а США запровадили обмеження проти імовірної коханки російського президента Аліни Кабаєвої.

Американська сторона також заборонила поставки високопродуктивних процесорів виробництва компаній Nvidia та AMD, а Україна ввела санкції проти дочок Путіна Катерини Тихонової, Марії Воронцової та загалом понад 600 росіян, а також повністю заборонила експорт до цієї країни.

Пізніше під американські обмеження потрапили російська Національна система платіжних карток (керує мережею "Мир"), голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров (повторно), неонацистське угруповання "Русич" (воює в Україні).

Нідерланди достроково відкликали ліцензію у дочірньої компанії "Газпрому", яка обслуговує "Турецький потік",

Шостий пакет. Реакція на воєнні злочини у Бучі

У рамках цього пакету Євросоюз ввів санкції проти ймовірної коханки Путіна Аліни Кабаєвої, членів родини його прес-секретаря Дмитра Пєскова та причетних до військових злочинів у Бучі (Київська область) російських військових.

Також Євросоюз запровадив ембарго на російську нафту (набуде чинності у грудні 2022) та на російські нафтопродукти (набуде чинності у лютому 2023), відключив "Сбербанк" від системи SWIFT , заборонив мовлення пропагандистських каналів, а також розширив експортні обмеження.

Фото: Євросоюз та США запровадили ембарго на російську нафту (GettyImages)

Японія заморозила активи трьох російських банків, запровадила заборону на поставки вантажівок, самоскидів та спецтехніки, а США заборонили своїм громадянам купувати боргові зобов'язання чи акції РФ. Україна обмежила продаж вироблених у Росії чи Білорусі ліків, а також запровадила персональні санкції проти Володимира Путіна та урядовців РФ.

Британія запровадила санкції проти патріарха Кирила, приєдналася до європейських обмежень щодо причетних до вбивства мирних жителів у Бучі, а також заборонила ввозити до Росії готівкові фунти стерлінгів. Литва перестала обслуговувати транзит залізницею ряду російських підсанкційних товарів у Калінінград.

США в рамках цього пакета першими заборонили імпорт російського золота.

П'ятий пакет. Заборона на поставки вугілля

У квітні 2022 року Європейський союз заборонив імпорт російського вугілля . Імовірно, це призведе до щорічних втрат Росії 4 млрд євро. Під обмеження потрапили транзакції з найбільшими банками, у тому числі з ВТБ, імпорт деревини, морепродуктів та алкоголю, а російським кораблям заборонили заходити до європейських портів. Санкційні списки були розширені за рахунок кремлівських чиновників, олігархів та інших відомих бізнесменів на кшталт Моше Кантора, Бориса Ротенберга та Олега Дерипаски.

США заморозили активи "Сбербанку" та "Альфа-банку", заборонили нові інвестиції в Росію, заблокували активи дочок Путіна, членів сім'ї міністра закордонних справ Сергія Лаврова, колишнього президента Дмитра Медведєва, прем'єра Михайла Мішустіна та інших, запровадили санкції проти алмазодобувної компанії "Алроса" і розширили проти авіакомпаній "Арофлот", Azur Air і UTair. Крім того, було зупинено нормальні торговельні відносини, що відкриває шлях до підвищення імпортного мита.

Україна націоналізувала 450 російських та білоруських вагонів-цистерн та 7 вантажних транспортних засобів на 468 млн гривень, а також ініціювала націоналізацію ще 1552 вагонів.

Зазначимо, навесні Європол розпочав масштабну операцію "Оскар" щодо пошуку російських активів, які підпадають під санкції ЄС, а Всесвітня туристична організація призупинила членство Росії.

Четвертий пакет. Торгові санкції та обмеження для олігархів

У середині березня Євросоюз заборонив імпорт російської сталеливарної продукції , угоди з військово-промисловим комплексом та вніс до списків олігархів Романа Абрамовича та Германа Хана, а також генерального директора Першого каналу Костянтина Ернста.

Японія запровадила санкції проти олігархів Віктора Вексельберга, Юрія Ковальчука та його родини; ембарго на експорт обладнання зв'язку та для переробки нафти.

Британія схвалила обмеження проти прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, колишнього президента Дмитра Медведєва, прем'єра Михайла Мішустіна, міністра оборони Сергія Шойгу та низки інших чиновників та представників великого бізнесу.

Крім того, США заборонили Росії використовувати заморожені резерви для виплат за держборгом, суверенний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company призупинив усі інвестиції, Фінляндія оголосила про припинення прийому вантажних поїздів з Росії, а Південна Корея припинила постачання напівпровідників, чіпів, мікросхем та комп'ютерів.

Третій пакет. Відключення банків від SWIFT

Третій пакет санкцій проти Росії було запроваджено 26 лютого - на третій день повномасштабного вторгнення. Спільним рішенням США, Євросоюз, Канада та Великобританія заморозили резерви Центрального банку РФ, скасували "золоті паспорти" для росіян та відключили від системи SWIFT банки ВТБ, "Откритіє", "Совкомбанк".

Трохи пізніше ЄС оголосив про заборону мовлення Russia Today, Sputnik та їхніх дочірніх організацій, закриття неба для російських літаків, заморожування активів російських чиновників, представників російської еліти, а також членів їхніх сімей та посібників. До цього списку увійшли прес-секретар президента Дмитро Пєсков, найбільші бізнесмени Олексій Мордашов, Ігор Сечин, Михайло Фрідман, Микола Токарєв, Алішер Усманов, Петро Авен, а також пропагандисти Тігран Кеосаян та Ольга Скабеєва.

Фото: у третьому пакеті союзники України закрили небо для російських літаків (flickr.com)

Австралія запровадила санкції проти президента Володимира Путіна та людей з його оточення, США заборонили операції з Центробанком, Великобританія закрила свої морські порти для російських кораблів та заборонила експорт високотехнологічних товарів, а Туреччина обмежила прохід військових судів через Чорноморські протоки.

З 12 березня від SWIFT було відключено сім найбільших російських банків, також Євросоюз заборонив завозити в Росію готівку, а санкції Бермудських островів торкнулися близько 740 зареєстрованих літаків.

Крім того, Світовий банк згорнув свої програми в країні, Азіатський банк інфраструктурних інвестицій зупинив роботу в Росії, Арктична рада припинила діяльність, Рада міністрів Північних країн та Рада держав Балтійського моря припинили роботу з РФ.

Тими ж днями президент США Джо Байден оголосив про заборону постачання нафти, газу та вугілля з Росії, Великобританія пообіцяла відмовитися від російської нафти, вугілля та нафтопродуктів до кінця 2022 року. Паралельно у країнах почали заарештовувати розкішні яхти російських олігархів, особняки та інші активи.

Другий пакет. Персональні санкції проти Путіна

Другий пакет європейських санкцій було прийнято 24 лютого у відповідь на вторгнення Росії до України. Несподіванкою стало включення особисто президента Володимира Путіна та міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова .

До пакету увійшли фінансові обмеження, які торкнулися 70% банківського ринку Росії, а також ключових держкомпаній, зокрема у сфері оборони. Щодо енергетики було запроваджено заборону на постачання товарів та технологій для модернізації НПЗ до стандарту Євро-6. Європейським компаніям також заборонили продавати російським авіалініям літаки та запчастини.

Низка країн обмежила видачу віз російським громадянам, а Україна скасувала безвізовий режим. Євросоюз, США, Канада та інші країни закрили свій повітряний простір для російських літаків та припинили мовлення на своїй території пропагандистських телеканалів.

Зазначимо, персональні санкції проти Путіна діють у США, ЄС, Канаді, Великій Британії, Японії, Австралії, Новій Зеландії, Швейцарії та Україні. Вони передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд. При цьому Володимир Путін став третім після Башара Асада та Олександра Лукашенка лідером країни у списках санкцій ЄС.

Перший пакет. За російське визнання "ЛДНР"

Українська сторона закликала Захід ввести превентивні санкції проти Росії на тлі інформації про майбутнє військове вторгнення. Але перший пакет послідував лише за російським визнанням так званих Донецької та Луганської "народних республік".

США заборонили своїм громадянам фінансувати, інвестувати та торгувати з "ЛДНР", запровадили санкції проти російських банків, які фінансують оборонну промисловість Росії, а також проти дітей найвищих російських чиновників. Крім того, було прийнято обмеження проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", що надалі призвело до закриття проекту.

Великобританія запровадила санкції проти російських банків та олігархів Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга, Ігоря Ротенберга; Канада - проти російського суверенного боргу; Японія обмежила розміщення російських облігацій своєму ринку; Євросоюз ввів санкції проти понад 350 депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання "ЛДНР".

Також вперше під обмеження потрапили особи, які відіграли велику роль у підриві територіальної цілісності України, - міністр оборони Сергій Шойгу , представник МЗС Марія Захарова та пропагандисти Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов.

Санкції проти Росії з 2014 року

Різні країни застосовують санкції проти Росії з 2014 року у зв'язку з окупацією Криму та початком війни на Донбасі. Європейський союз періодично розширює обмеження та постійно їх продовжує. Ці заходи сприяли девальвації російського рубля та російській фінансовій кризі 2014-2016 років.

Щодо Росії діяли персональні, секторальні обмеження та так званий "кримський санкційний пакет". Вони були прив'язані до мінських угод, які фактично перестали діяти у 2022 році. Щодо "кримського пакету", то США, Канада, ЄС та інші європейські країни, зокрема Україна заборонили експорт низки товарів і технологій, а також заходити кораблям до портів окупованого півострова.

До повномасштабного вторгнення в Україну в списках санкцій перебували понад 300 фізичних і майже 500 юридичних осіб.