ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Евросоюз может отключить от SWIFT новые банки России

Новина українською →
Брюссель, Пятница 04 марта 2022 20:48
Евросоюз может отключить от SWIFT новые банки России Фото: Жозеп Боррель (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель допустил расширение перечня российских банков, которые не смогут пользоваться системой SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter корреспондента BBC в Брюсселе.

Еврочиновник признал, что страны-члены рассматривают вариант с расширением перечня подсанкционных финучреждений. Однако пока дополнительные решения не приняты.

Технические органы ЕС пока анализируют целесообразность такого шага. "Посмотрим", – коротко резюмировал Боррель.

С 12 марта от системы межбанковских платежей SWIFT будет отключено 7 российских банков. В этот список попали ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

К слову, ранее Швейцария решила заморозить активы россиян и в криптовалюте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация SWIFT Вторжение России в Украину
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина