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Координатор Держдепу з питань санкцій прибув в Україну

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Вівторок 29 листопада 2022 13:35
Координатор Держдепу з питань санкцій прибув в Україну Фото: координатор Держдепу з питань санкцій прибув в Україну (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Координатор Державного департаменту США з питань санкцій Джим О'Браєн прибув до України, аби обговорити заходи щодо посилення тиску на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Санкції та експортний контроль вже погіршили спроможність Москви реалізовувати свій імперський проєкт. Попри ескалаційні атаки на інфраструктуру, до України прибув координатор з питань санкцій Держдепу Джим О'Браєн, щоб обговорити додаткові заходи задля збільшення тиску на Росію", - написала вона.

Нагадаємо, нещодавно президентка Єврокомісії заявила про підготовку дев'ятого пакета санкцій проти Росії.

Україна очікує, що ЄС запровадить санкції проти банківської сфери, а також обмежить в'їзд для росіян у новому пакеті.

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