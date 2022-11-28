ua ru
Пн, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посли країн ЄС знову не змогли домовитись про ліміт цін на нафту з РФ, - ЗМІ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 28 листопада 2022 21:42
Посли країн ЄС знову не змогли домовитись про ліміт цін на нафту з РФ, - ЗМІ Фото: посли країн ЄС знову не змогли домовитись про ліміт цін на нафту з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Представники країн Євросоюзу сьогодні, 28 листопада, не змогли домовитися про обмеження цін на російську сиру нафту, що перевозиться морським шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Польща наполягала на тому, щоби зафіксовані ліміти цін були знижені, щоб максимально знизити можливості Москви фінансувати її вторгнення в Україну, заявили дипломати.

"Угоди немає. Юридичні тексти вже погоджені, але Польща все ще не може погодитися з ціною", - заявив дипломат, який побажав залишитися неназваним.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися про цінову стелю для російської нафти.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід запровадити ліміт цін на російську нафту "а не грати в імітацію".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Евросоюз
NEWS
МАГАТЕ вимагає від Росії залишити Запорізьку АЕС, - Подоляк
МАГАТЕ вимагає від Росії залишити Запорізьку АЕС, - Подоляк
DAILY
Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Віталій Кличко: Маємо бути готові, що відключення електрики можуть бути до весни