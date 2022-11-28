Посли країн ЄС знову не змогли домовитись про ліміт цін на нафту з РФ, - ЗМІ
Представники країн Євросоюзу сьогодні, 28 листопада, не змогли домовитися про обмеження цін на російську сиру нафту, що перевозиться морським шляхом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що Польща наполягала на тому, щоби зафіксовані ліміти цін були знижені, щоб максимально знизити можливості Москви фінансувати її вторгнення в Україну, заявили дипломати.
"Угоди немає. Юридичні тексти вже погоджені, але Польща все ще не може погодитися з ціною", - заявив дипломат, який побажав залишитися неназваним.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися про цінову стелю для російської нафти.
Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід запровадити ліміт цін на російську нафту "а не грати в імітацію".
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